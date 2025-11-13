SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Spoiler zum CIRAoke und ein ATX TR bei 12.000 und ein ATX knapp unter 2007er-High

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
13.11.2025, 4939 Zeichen

Vorab in eigener Sache: Auf Linkedin startete mal der Community-Aufbau für die neue Gruppe "Friends des Österreichischen Kapitalmarkts", das ist rein B2B: https://www.linkedin.com/groups/15772086/ Admins sind Robert Gillinger und ich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8048 - auf Facebook haben wir die B2C-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8077 - Folge 5 des Private Investor Relastions Podcasts ist/sind eine (vier) Aufnahme(n) mit Diana Neumüller-Klein. Sie war jahrelang "IR & viel mehr" bei der Strabag und in dieser Rolle auch im CIRA-Vorstand tätig, wir sprechen ein wenig über die Aufgabenverteilung im Vorstand. Über die CEO-Position bei Augarten Porzellan ist sie nun beim Wiener Scale-up Kami Scincare gelandet. Und Aufnahmen mit Diana gehen freilich nicht ohne Musik: Da gibt es drei Einspieler als Vorbote für CIRAoke 2.0 im Jänner (Einladung folgt). https://www.kami-skincare.com/ Playlist: http://www.audio-cd.at/private-investor-relations (Spotify) bzw. http://www.audio-cd.at/pir (Web) Börsepeople: http://www.audio-cd.at/people http://www.boerse-social.com http://www.boerse-social.com/magazine PIR-Partner werden: christian.drastil@audio-cd.at About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst aufgenommenen Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8076 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute war der ATX TR intraday erstmals über 12.000 Punkten und es wird das 42. All-Time-High 2025 (Douglas Adams, der Anhalter und Deep Thought lassen grüssen). Im Podcast geht es um eine Geschichte der 1000er-Marken-Sprünge. Ich sags gleich: Der schnellste wird das nicht.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8074 - ATX am Mittwoch stärker - Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht - Zahlenflut von FACC, DO&CO, Semperit, Post - News zu UBM, Reploid, RBI - Partytalk: Douglas Adams und der ATX Total Return - Vintage FACC - DAX stärker: Infineon, Brenntag und Bayer gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8072/ - Konrad Pannagger ist Senior DMS Manager bei nexxar und durchaus auch mit viel Erfahrung im Kunst- und Kulturmanagement ausgestattet. Kennengelernt haben wir uns vor wenigen Wochen auf der CIRA-Jahreskonferenz 2025, als wir gemeinsam auf einem Panel waren: The New Online World. Wir starten aber mit Kultur und sixpackfilm, Die Schöne, Schikaneder, Barracuda Music, Frequency Festival und einer spannenden Startup-Idee, die aber knapp dann doch nichts wurde. Bei und für nexxar geht es um den Designed Reporting-Ansatz und wie man aus Berichten in Workiva hochwertige digitale Berichte für zb DAX- und ATX-Konzerne macht. Auch da holen wir weit aus, bleiben länger bei Chat GPT und HTML, landen aber letztendlich doch wieder beim Wrestling und Fussball. https://nexxar.com/ (nexxar Homepage) https://nexxar.com/services/report-design-in-workiva.html (nexxars Workiva Ansatz mit Showcases - Konrads Bereich bei nexxar) https://www.lokal-kolorit.com/ (Homepage zur Ausstellung - am 7.12. Wrestling im Weberknecht mit nachher Markus Lust und mir) Börsepeople Verena Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/4236

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8071 - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Peter Heinrich fragt im Börsenradio,, wo eine Aktie des Staats Deutschland stehen würde. Das wäre im Ländervergleich (irgendwann Start alle per 1000) spannend, die ganzen Standort-Rankings zeigen ja kein gutes Bild, für Österreich noch weniger. Trotzdem notiert der DAX super, der ATX auch, freilich machen die Companies ihr Geschäft und vor allem ihr margenstarkes Geschäft im Ausland. So sagt zum Beispiel Telekom Austria Vorstand Thomas Arnoldner in jedem Interview, dass es ex Österreich viel besser aussehen würde. Gedankenexperiment: Nun, die Telekom Austria Aktie steht, wo sie steht und die Börse hat immer recht, sagen wir mal. Spannend wäre hier die Frage, wo die (getrennten) Aktien von Telekom Austria Austria vs. Telekom Austria ex Austria stehen würden?

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8070 - ATX am Dienstag etwas fester - AustriaCard, Pierer Mobility und FACC gesucht - News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management #KMU - Partytalk: Die 3er bei der Erste Group - Vintage Telekom Austria, Immofinanz - DAX leicht schwächer

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(13.11.2025)

Bildnachweis

1. Mit Diana Neumüller-Klein

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien.

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

