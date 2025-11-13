» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

13.11.2025, 1413 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:00 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4940 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +5.37% auf 71.65 Euro, dahinter Palfinger mit +4.27% auf 30.5 Euro und Austriacard Holdings AG mit +3.95% auf 5.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24249 ( -0.75%, Ultimo 2024: 19909, 21.80% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +6.16% auf 122.825 Euro, dahinter Münchener Rück mit +1.73% auf 557.5 Euro und Bayer mit +1.57% auf 29.515 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holdings, Info und Research zu DO & CO, FACC und Semperit

- Strabag im ATX und Merck im DAX vorne

- #gabb Jobradar: Reploid, Novomatic, Volksbank

- Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe

- Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine

- Österreich-Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.43% vs. last #gabb, +25.48% ytd, +109.30% seit Start 2013

(13.11.2025)

Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

Bildnachweis

1. mind the #gabb





