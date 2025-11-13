SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.11.2025, 1413 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:00 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4940 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +5.37% auf 71.65 Euro, dahinter Palfinger mit +4.27% auf 30.5 Euro und Austriacard Holdings AG mit +3.95% auf 5.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24249 ( -0.75%, Ultimo 2024: 19909, 21.80% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +6.16% auf 122.825 Euro, dahinter Münchener Rück mit +1.73% auf 557.5 Euro und Bayer mit +1.57% auf 29.515 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holdings, Info und Research zu DO & CO, FACC und Semperit
- Strabag im ATX und Merck im DAX vorne
- #gabb Jobradar: Reploid, Novomatic, Volksbank
- Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe
- Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine
- Österreich-Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.43% vs. last #gabb, +25.48% ytd, +109.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030


(13.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...

» Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...

» Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...

» PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

» Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie BayWa, Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, Bilfinger, 3D Systems und Ibu-Tec für Gesprächsstoff sorgten
Bilder by Tanja Stroschneider
DAX-Frühmover: Siemens Energy, Deutsche Bank, Infineon, Bayer, Rheinmetall, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom, Brenntag und GEA Group
Polytec-Aktie bleibt für Baader-Analysten ein "Buy"
Wie Manz, Wirecard, Siemens, Aixtron, Merck KGaA und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
FACC rückt Thema "Sicherheit" noch mehr in den Fokus




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.1%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Bawag(1), AT&S(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
    Star der Stunde: AT&S 1.56%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.38%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(7), OMV(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 4.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: SBO(1), OMV(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Babsi Haas mit der Closing Bell für ihre Karriere, Marion Maruska mit ÖTV-Damentennis-Update

    Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun ...

    Books josefchladek.com

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Lawrence Impey & Sue Rose
    Tonewood
    2019
    Eaglesfield Editions

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia



    Autor: Christian Drastil

    13.11.2025, 1413 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 14:00 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4940 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +5.37% auf 71.65 Euro, dahinter Palfinger mit +4.27% auf 30.5 Euro und Austriacard Holdings AG mit +3.95% auf 5.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24249 ( -0.75%, Ultimo 2024: 19909, 21.80% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +6.16% auf 122.825 Euro, dahinter Münchener Rück mit +1.73% auf 557.5 Euro und Bayer mit +1.57% auf 29.515 Euro.

    - PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holdings, Info und Research zu DO & CO, FACC und Semperit
    - Strabag im ATX und Merck im DAX vorne
    - #gabb Jobradar: Reploid, Novomatic, Volksbank
    - Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe
    - Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine
    - Österreich-Depots: Etwas fester
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.43% vs. last #gabb, +25.48% ytd, +109.30% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

    Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
    Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
    Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
    Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046
    Philip Schachl: https://audio-cd.at/page/podcast/8030


    (13.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, voestalpine, FACC, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, CPI Europe AG, CA Immo, Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Strabag, Verbund, Warimpex, DO&CO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Siemens, Siemens Energy, Walt Disney, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, Porsche Automobil Holding, BASF, Allianz.

    Random Partner

    Wiener Börse
    Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

    » ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

    » Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.11.: Pierer Mobility, CPI Europe, voestalpine (Börse ...

    » Nachlese: Diana Neumüller-Klein, ATX TR 12000 und die Zeitreihe (audio c...

    » Wiener Börse Party #1033: ATX auch heute stärker, auf das legendäre 2007...

    » PIR-News: Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holding...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Strabag, Palfinger und Austriacard gesucht

    » Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie BayWa, Noratis, Heidelberger Druckmaschinen, Bilfinger, 3D Systems und Ibu-Tec für Gesprächsstoff sorgten
    Bilder by Tanja Stroschneider
    DAX-Frühmover: Siemens Energy, Deutsche Bank, Infineon, Bayer, Rheinmetall, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom, Brenntag und GEA Group
    Polytec-Aktie bleibt für Baader-Analysten ein "Buy"
    Wie Manz, Wirecard, Siemens, Aixtron, Merck KGaA und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
    FACC rückt Thema "Sicherheit" noch mehr in den Fokus




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.1%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Bawag(1), AT&S(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
      Star der Stunde: AT&S 1.56%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.38%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(7), OMV(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 4.36%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: SBO(1), OMV(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Babsi Haas mit der Closing Bell für ihre Karriere, Marion Maruska mit ÖTV-Damentennis-Update

      Ende Woche 45/2025: Barbara Haas hatte mal die Opening Bell für das Linz-Turnier geläutet - https://photaq.com/page/pic/79260 -, nun ...

      Books josefchladek.com

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank