ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen den Trend stark (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.11.2025, 579 Zeichen
Um 12:27 liegt der ATX mit -1.16 Prozent im Minus bei 4845 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.37% auf 5.2 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.80% auf 14.13 Euro und FACC mit +1.06% auf 9.095 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23707 ( -1.46%, Ultimo 2024: 19909, 19.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +10.04% auf 111.2 Euro, dahinter Allianz mit +1.82% auf 370 Euro und Deutsche Telekom mit +0.40% auf 27.38 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.
Random Partner
Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...
» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...
» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...
» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...
» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fear of missing out bei wikifolio 15.11.25: Barri...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw....
- Wie Noratis, Bechtle, BayWa, Klondike Gold, Panta...
- Wie Manz, Ambarella, Wirecard, SMA Solar, GFT Tec...
- Wie UnitedHealth, Nike, VISA, Verizon, Wal-Mart u...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Opening Bell zählt zu unseren Greatest Hits und ist bald zurück
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits me...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
14.11.2025, 579 Zeichen
Um 12:27 liegt der ATX mit -1.16 Prozent im Minus bei 4845 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.37% auf 5.2 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.80% auf 14.13 Euro und FACC mit +1.06% auf 9.095 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23707 ( -1.46%, Ultimo 2024: 19909, 19.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +10.04% auf 111.2 Euro, dahinter Allianz mit +1.82% auf 370 Euro und Deutsche Telekom mit +0.40% auf 27.38 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.
Random Partner
Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...
» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...
» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...
» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...
» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...
» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fear of missing out bei wikifolio 15.11.25: Barri...
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw....
- Wie Noratis, Bechtle, BayWa, Klondike Gold, Panta...
- Wie Manz, Ambarella, Wirecard, SMA Solar, GFT Tec...
- Wie UnitedHealth, Nike, VISA, Verizon, Wal-Mart u...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Opening Bell zählt zu unseren Greatest Hits und ist bald zurück
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits me...
Books josefchladek.com
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Christian Reister
Pressure
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published