SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen den Trend stark (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.11.2025, 579 Zeichen

Um 12:27 liegt der ATX mit -1.16 Prozent im Minus bei 4845 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.37% auf 5.2 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.80% auf 14.13 Euro und FACC mit +1.06% auf 9.095 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23707 ( -1.46%, Ultimo 2024: 19909, 19.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +10.04% auf 111.2 Euro, dahinter Allianz mit +1.82% auf 370 Euro und Deutsche Telekom mit +0.40% auf 27.38 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)


(14.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

Random Partner

Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...

» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...

» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...

» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...

» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie Siemens Energy, Bayer, Commerzbank, Zalando, Siemens und Siemens Healthineers für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Noratis, Bechtle, BayWa, Klondike Gold, Pantaflix und Callaway Golf für Gesprächsstoff sorgten
Wie Manz, Ambarella, Wirecard, SMA Solar, GFT Technologies und FACC für Gesprächsstoff sorgten
Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Zusammenhang mit der Börsepeople-Reihe!




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    #gabb #1980
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Opening Bell zählt zu unseren Greatest Hits und ist bald zurück

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits me...

    Books josefchladek.com

    Nikola Mihov
    The Last Gift
    2025
    Self published

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth

    Ken Domon
    Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
    1958
    Kenko-Sha

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    14.11.2025, 579 Zeichen

    Um 12:27 liegt der ATX mit -1.16 Prozent im Minus bei 4845 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.37% auf 5.2 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.80% auf 14.13 Euro und FACC mit +1.06% auf 9.095 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 23707 ( -1.46%, Ultimo 2024: 19909, 19.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +10.04% auf 111.2 Euro, dahinter Allianz mit +1.82% auf 370 Euro und Deutsche Telekom mit +0.40% auf 27.38 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)


    (14.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

    Random Partner

    Bechtle
    Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...

    » Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...

    » PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...

    » ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...

    » Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

    » ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

    » Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wie Siemens Energy, Bayer, Commerzbank, Zalando, Siemens und Siemens Healthineers für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Noratis, Bechtle, BayWa, Klondike Gold, Pantaflix und Callaway Golf für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Manz, Ambarella, Wirecard, SMA Solar, GFT Technologies und FACC für Gesprächsstoff sorgten
    Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Zusammenhang mit der Börsepeople-Reihe!




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      #gabb #1980
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Opening Bell zählt zu unseren Greatest Hits und ist bald zurück

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits me...

      Books josefchladek.com

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank