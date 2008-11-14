SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.11.2025, 708 Zeichen

under MA200:
14.11.2023: Bawag: Am längsten unter MA200: 244 Tage (endete am: 14.11.2023) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
14.11.2008: CPI Europe AG: Schlechteste Performance Serie: -72.01% (8 Tage von Kurs 8.134 Euro auf 2.277 Euro, die Serie endete am 14.11.2008), ein Alpha von -53.81 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 14. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.11. beträgt 0,23%. Der beste 14.11. fand im Jahr 2024 mit 2,22% statt, der schlechteste 14.11. im Jahr 2019 mit -1,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)


(14.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...

» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...

» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...

» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...

» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie Siemens Energy, Bayer, Commerzbank, Zalando, Siemens und Siemens Healthineers für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Noratis, Bechtle, BayWa, Klondike Gold, Pantaflix und Callaway Golf für Gesprächsstoff sorgten
Wie Manz, Ambarella, Wirecard, SMA Solar, GFT Technologies und FACC für Gesprächsstoff sorgten
Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Zusammenhang mit der Börsepeople-Reihe!




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    #gabb #1980
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    John Gossage
    The Romance industry
    2002
    Nazraeli

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel



    Autor: Börse Geschichte

    14.11.2025, 708 Zeichen

    under MA200:
    14.11.2023: Bawag: Am längsten unter MA200: 244 Tage (endete am: 14.11.2023) zum Kalender

    Negative Serie in Performance:
    14.11.2008: CPI Europe AG: Schlechteste Performance Serie: -72.01% (8 Tage von Kurs 8.134 Euro auf 2.277 Euro, die Serie endete am 14.11.2008), ein Alpha von -53.81 zum ATX TR

    Bisher gab es an einem 14. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.11. beträgt 0,23%. Der beste 14.11. fand im Jahr 2024 mit 2,22% statt, der schlechteste 14.11. im Jahr 2019 mit -1,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.11. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)


    (14.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...

    » Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...

    » PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...

    » ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...

    » Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

    » ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

    » Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wie Siemens Energy, Bayer, Commerzbank, Zalando, Siemens und Siemens Healthineers für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Noratis, Bechtle, BayWa, Klondike Gold, Pantaflix und Callaway Golf für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Manz, Ambarella, Wirecard, SMA Solar, GFT Technologies und FACC für Gesprächsstoff sorgten
    Neue Kauf-Empfehlung für Strabag-Aktie
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Zusammenhang mit der Börsepeople-Reihe!




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      #gabb #1980
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspartag, ab sofort täglich ein #funfact in der Party, philoro zum Auftakt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Adriano Zanni
      Estratti di giorni cupi
      2025
      Boring Machines

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank