Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
14.11.2025, 708 Zeichen
under MA200:
14.11.2023: Bawag: Am längsten unter MA200: 244 Tage (endete am: 14.11.2023) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
14.11.2008: CPI Europe AG: Schlechteste Performance Serie: -72.01% (8 Tage von Kurs 8.134 Euro auf 2.277 Euro, die Serie endete am 14.11.2008), ein Alpha von -53.81 zum ATX TR
Bisher gab es an einem 14. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.11. beträgt 0,23%. Der beste 14.11. fand im Jahr 2024 mit 2,22% statt, der schlechteste 14.11. im Jahr 2019 mit -1,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)
