PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherheits-Fokus bei FACC
Christine Petzwinkler
14.11.2025
Research: Die Analysten der Baader Bank stufen die Polytec-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy und Kursziel 4,0 Euro ein. Sie meinen: "Der Umsatz des Konzerns entsprach nahezu den Erwartungen (1 bis 2 Prozent unter den Prognosen). Trotz einer insgesamt deutlichen Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr blieben EBITDA und EBIT des Konzerns jedoch weiterhin hinter den Konsensprognosen des Marktes zurück (7 bis 18 Prozent)."
Polytec Group ( Akt. Indikation: 3,13 /3,16, -0,79%)
Oddo BHF bestätigt die Outperform-Empfehlung mit Kursziel 16,0 Euro für Semperit. "Wir sehen die Investment Story, basierend auf einem sich allmählich verbessernden Nachfrageumfeld weiterhin als intakt an," begründen die Analysten.
Semperit ( Akt. Indikation: 12,80 /12,96, -0,92%)
Die Aktien-Experten der Erste Group stufen die Strabag-Aktie von "Accumulate" auf "Buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 91,6 auf 95,3 Euro.
Strabag ( Akt. Indikation: 71,00 /71,30, 0,92%)
Die Analysten von Barclays bestätigen nach Zahlenbekanntgabe das "Overweight"-Rating für wienerberger, das Kursziel wird von 36,0 auf 35,0 Euro angepasst.
Die Berenberg Bank bekräftigt die Kauf-Empfehlung für wienerberger und senkt das Kursziel von 38,0 Euro auf 35,0 Euro.
Wienerberger ( Akt. Indikation: 26,56 /26,62, -1,23%)
Die FACC errichtet ein Safety Center in der FACC Academy und möchte damit das Bewusstsein für Sicherheit noch stärker in der Aus- und Weiterbildung der gesamten Belegschaft verankern. Mitarbeiter*innen wird dort mittels spezifischer Fallbeispiele und interaktiver Trainingsinhalte die Bedeutung des Themas Sicherheit nähergebracht. Im Vordergrund steht das Bewusstmachen der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, der über bestehende Standards hinaus zu noch mehr Sicherheit beitragen kann.
FACC ( Akt. Indikation: 9,05 /9,14, 1,06%)
