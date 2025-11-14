PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherheits-Fokus bei FACC (Christine Petzwinkler)

14.11.2025, 1946 Zeichen

Research: Die Analysten der Baader Bank stufen die Polytec-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy und Kursziel 4,0 Euro ein. Sie meinen: "Der Umsatz des Konzerns entsprach nahezu den Erwartungen (1 bis 2 Prozent unter den Prognosen). Trotz einer insgesamt deutlichen Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr blieben EBITDA und EBIT des Konzerns jedoch weiterhin hinter den Konsensprognosen des Marktes zurück (7 bis 18 Prozent)."

Polytec Group ( Akt. Indikation: 3,13 /3,16, -0,79%)

Oddo BHF bestätigt die Outperform-Empfehlung mit Kursziel 16,0 Euro für Semperit. "Wir sehen die Investment Story, basierend auf einem sich allmählich verbessernden Nachfrageumfeld weiterhin als intakt an," begründen die Analysten.

Semperit ( Akt. Indikation: 12,80 /12,96, -0,92%)

Die Aktien-Experten der Erste Group stufen die Strabag-Aktie von "Accumulate" auf "Buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 91,6 auf 95,3 Euro.

Strabag ( Akt. Indikation: 71,00 /71,30, 0,92%)

Die Analysten von Barclays bestätigen nach Zahlenbekanntgabe das "Overweight"-Rating für wienerberger, das Kursziel wird von 36,0 auf 35,0 Euro angepasst.

Die Berenberg Bank bekräftigt die Kauf-Empfehlung für wienerberger und senkt das Kursziel von 38,0 Euro auf 35,0 Euro.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 26,56 /26,62, -1,23%)

Die FACC errichtet ein Safety Center in der FACC Academy und möchte damit das Bewusstsein für Sicherheit noch stärker in der Aus- und Weiterbildung der gesamten Belegschaft verankern. Mitarbeiter*innen wird dort mittels spezifischer Fallbeispiele und interaktiver Trainingsinhalte die Bedeutung des Themas Sicherheit nähergebracht. Im Vordergrund steht das Bewusstmachen der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, der über bestehende Standards hinaus zu noch mehr Sicherheit beitragen kann.

FACC ( Akt. Indikation: 9,05 /9,14, 1,06%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)

(14.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!

Akt. Indikation: 9.13 / 9.24

Uhrzeit: 12:57:42

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 9.20 ( 2.22%)

Akt. Indikation: 3.14 / 3.23

Uhrzeit: 12:57:42

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 3.19 ( 0.63%)

Akt. Indikation: 12.84 / 12.90

Uhrzeit: 12:57:42

Veränderung zu letztem SK: -1.00%

Letzter SK: 13.00 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 73.70 / 74.10

Uhrzeit: 12:58:59

Veränderung zu letztem SK: 2.50%

Letzter SK: 72.10 ( 2.27%)

Akt. Indikation: 26.48 / 26.60

Uhrzeit: 12:57:42

Veränderung zu letztem SK: 0.53%

Letzter SK: 26.40 ( -1.93%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tech-Aktien bzw. eine grosse Bitte im Z...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe (Börse Geschich...

» Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bel...

» PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherhe...

» ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen de...

» Wiener Börse Party #1034: ATX owe und heit gibts a klane Mundortfoign mi...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC...

» ATX-Trends: Strabag, Verbund, wienerberger ...

» Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser