Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC gesucht
14.11.2025, 1445 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:30 liegt der ATX mit -1.17 Prozent im Minus bei 4844 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.37% auf 5.2 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.80% auf 14.13 Euro und FACC mit +1.06% auf 9.095 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23712 ( -1.44%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +10.04% auf 111.2 Euro, dahinter Allianz mit +1.83% auf 370.05 Euro und Deutsche Telekom mit +0.53% auf 27.415 Euro.
- PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherheits-Fokus bei FACC
- ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen den Trend stark
- #gabb Volumensradar: FACC
- Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bell kehrt zurück
- Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.05% vs. last #gabb, +24.16% ytd, +107.10% seit Start 2013
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.
