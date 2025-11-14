SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag schwächer: Austria Card, Pierer Mobility und FACC gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.11.2025, 1445 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit -1.17 Prozent im Minus bei 4844 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +5.37% auf 5.2 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.80% auf 14.13 Euro und FACC mit +1.06% auf 9.095 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23712 ( -1.44%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +10.04% auf 111.2 Euro, dahinter Allianz mit +1.83% auf 370.05 Euro und Deutsche Telekom mit +0.53% auf 27.415 Euro.

- PIR-News: Research zu Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger, Sicherheits-Fokus bei FACC
- ATX und DAX schwächer, Austriacard Holdings bzw. Siemens Energy gegen den Trend stark
- #gabb Volumensradar: FACC
- Nachlese: Werner Schrittwieser Schlussgast Volksbank-Season, Opening Bell kehrt zurück
- Börsegeschichte 14.11.: Extremes zu Bawag und CPI Europe
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.05% vs. last #gabb, +24.16% ytd, +107.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054
Felix Lamezan-Salins: https://audio-cd.at/page/podcast/8046


(14.11.2025)

