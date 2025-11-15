SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Wieder ein Quiz zu den 70s, 80s & 90s, Tipps auf ORF On und morgen gibt es uns auf der Buchmesse

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

15.11.2025, 4599 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8087 - Folge 4 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Marco Seltenreich (Defending Champ) und Christian Drastil sowie Quizmaster Norbert Peter, gezählt wurde wieder mit Produkten von Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik, Gadgets und Unnützem Wissen diesmal als Sieger hervor? Reinhören. Wer die Macher von "Offline - Die 70er, 80er und 90er in mehr als 100 Begriffen" hautnah, live und vom Scheitel bis zur Sohle erleben will, kann dieses lebensverändernde Ereignis morgen Sonntag auf der Wiener Buchmesse am Stand von Braumüller wahr werden lassen.

- die 3 aus dem Podcast im Offline-Shirt: https://photaq.com/page/pic/98422/ - Peter & Tekal: 30 Jahre gesund gelacht - https://on.orf.at/video/14299292/peter-tekal-30-jahre-gesund-gelacht - Kabarett im Turm - Peter ohne Tekal - Norbert Peter - Die letzte Rolle: https://on.orf.at/video/14299293/kabarett-im-turm-peter-ohne-tekal-norbert-peter-die-letzte-rolle - Folge mit Diana Neumüller-Klein: https://audio-cd.at/page/podcast/8077 https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071822617 https://norbertpeter.at https://www.medizinkabarett.at Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8086 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Zuge meiner "40 Jahre im Kapitalmarkt / 35 Jahre ATX Passion / 30 Jahre Finanzmedien"-Tour spiele ich nochmal die Greatest Hits. Und dazu gehört auch http://www.audio-cd.at/tournament . Da wird es ein Aktienturnier-Masters geben, nach 16 Turnieren haben Palfinger und VIG die Nase vorne.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8085 - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute einfach nur eine grosse Bitte für http://www.audio-cd.at/people .

Mundartfolge Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8084- ATX owe - Austriacard gsuacht - launge Serien bei da Bawag - Research bei Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger - Sicherheits-Sochn bei FACC - DAX a owe: Siemens Energy gsuacht - mehr dazua im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8082/ - Schlussgast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich und mit ihm rede ich auch über das Engagement grosser Konzerne im Sportbereich, wie zb der Volksbank im Schisprung. Werner ist u.a. Pressesprecher des Skiflugweltcup Kulm und des ÖSV Speedski Teams, da gehen wir Rekorde, Besonderheiten und Skurriles durch. Auch Stadtmarketing und vor allem der Laufsport ("Running Schritti") sind Themen, Beispiel etwa der Baumit Piestingtal-Halbmarathon vor einem Monat, zu dem mich der Baumit-Boss eingeladen hatte und Werner vor Ort eine wichtige Rolle ausübte. Börslich kommen zudem die Telekom, Raiffeisen, Uniqa und Kapsch TrafficCom ins Spiel. Finally: Viel Spass gemacht hat sie mir, diese Season 21 mit dem Motto Gutes zieht Kreise. https://www.skiaustria.at/de/weltcup-events/Events/bad-mitterndorf https://www.skiaustria.at/de/events/speed-ski-speed-ski-herren-2024-25-57175-849 Running Schritti: https://www.instagram.com/p/DQE4bcWjE5R/ https://www.piestingtallauf.com/fotos/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8080 - kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Opening Bell kehrt zurück. Für unsere Site http://www.openingbell.eu haben bereits mehr als 1000 Leute die Bell gerungen. Dann war Covid und Pause. Für mein Podcaststudio wird jetzt eine 2 Meter x 2 Meter Digidruck Wand gemacht und die NextGen kann starten. Für die ersten 50 Bells (börsetäglich spätestens ab Jänner 2025 und als Social Media Visual für die Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty ) suche ich 3 Presenter, wir basteln dann gemeinsam ein Rollup, vor dem die Gäste läuten. Nach der Staffel mit 50 Leuten bekommen die Presenter das Rollup (auf Wunsch). Wer mag zu den Dreien gehören? Die Telekom Austria ist bereits fix.

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8078 - ATX auch am Donnerstag stärker, auf das legendäre 2007er-High fehlen 38 Punkte - Strabag, Palfinger, Austriacard gesucht - Zahlen von Strabag, Polytec, wienerberger, Austriacard Holdings, - Info und Research zu DO & CO, FACC - DAX schwächer: Merck, Münchener Rück und Bayer gesucht

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(15.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Offline Podcast S1/04: Wieder ein Quiz zu den 70s, 80s & 90s, Tipps auf ORF On und morgen Buchmesse (Seltenreich & Peter feat. Drastil)




 

Bildnachweis

1. Marco Seltenreich , Norbert Peter , Christian Drastil für http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

    Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner

    Bernhard Mitterlehner ist Independent Portfolio Manager bei wikifolio und selbstständiger Finanzmathematiker. Wir beginnen mit dem Faible für Mathematik und Geschichte bzw. einem Faible für Finanzb...

