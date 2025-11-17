ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesucht (Christian Drastil)
17.11.2025, 575 Zeichen
Um 11:51 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4833 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.18% auf 14.94 Euro, dahinter Uniqa mit +3.02% auf 13.29 Euro und Frequentis mit +1.92% auf 68.9 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23756 ( -0.39%, Ultimo 2024: 19909, 19.32% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +1.99% auf 112.7 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.64% auf 1755.25 Euro und HeidelbergCement mit +1.53% auf 212.4 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)
Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse
