Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesucht (Christian Drastil)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
17.11.2025, 575 Zeichen

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4833 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.18% auf 14.94 Euro, dahinter Uniqa mit +3.02% auf 13.29 Euro und Frequentis mit +1.92% auf 68.9 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23756 ( -0.39%, Ultimo 2024: 19909, 19.32% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +1.99% auf 112.7 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.64% auf 1755.25 Euro und HeidelbergCement mit +1.53% auf 212.4 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)


(17.11.2025)

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.

