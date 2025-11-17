Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
17.11.2025, 402 Zeichen
Bisher gab es an einem 17. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.11. beträgt 0,01%. Der beste 17.11. fand im Jahr 2015 mit 1,81% statt, der schlechteste 17.11. im Jahr 2011 mit -2,90%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)
Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖT...
» PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)
» ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesuch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Pierer Mobility, Uniqa und Frequentis g...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 1. Podcastquiz zur Wiener Börse, Alphab...
» Börsepeople im Podcast S22/01: Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer
» ATX-Trends: wienerberger, Strabag, AT&S ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Montag 0,68 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility st...
- Wie Pierer Mobility, RHI Magnesita, Austriacard H...
- Wie AT&S, Lenzing, DO&CO, Uniqa, Verbund und voes...
- Oddo bestätigt Outperform-Rating für Bawag
- Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer M...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1017: ATX etwas stärker - Bawag im Tuning-Modus, die Börse mag das; Vintage zu Austria Tabak, Palfinger und Strabag
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
17.11.2025, 402 Zeichen
Bisher gab es an einem 17. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.11. beträgt 0,01%. Der beste 17.11. fand im Jahr 2015 mit 1,81% statt, der schlechteste 17.11. im Jahr 2011 mit -2,90%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)
Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.
Random Partner
Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖT...
» PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)
» ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesuch...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Pierer Mobility, Uniqa und Frequentis g...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 1. Podcastquiz zur Wiener Börse, Alphab...
» Börsepeople im Podcast S22/01: Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer
» ATX-Trends: wienerberger, Strabag, AT&S ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Montag 0,68 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility st...
- Wie Pierer Mobility, RHI Magnesita, Austriacard H...
- Wie AT&S, Lenzing, DO&CO, Uniqa, Verbund und voes...
- Oddo bestätigt Outperform-Rating für Bawag
- Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer M...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1017: ATX etwas stärker - Bawag im Tuning-Modus, die Börse mag das; Vintage zu Austria Tabak, Palfinger und Strabag
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published