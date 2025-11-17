SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

17.11.2025, 402 Zeichen

Bisher gab es an einem 17. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.11. beträgt 0,01%. Der beste 17.11. fand im Jahr 2015 mit 1,81% statt, der schlechteste 17.11. im Jahr 2011 mit -2,90%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)


(17.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖT...

» PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesuch...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Pierer Mobility, Uniqa und Frequentis g...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 1. Podcastquiz zur Wiener Börse, Alphab...

» Börsepeople im Podcast S22/01: Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer

» ATX-Trends: wienerberger, Strabag, AT&S ...


Raiffeisen: Gunter Deuber wird Nachfolger von Peter Brezinschek
35 Jahre ATX - das grosse Hardcover-Buch zum Jubiläum mit Gratulations-Chance Motto wir waren dabei
WEX® eröffnet Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in ganz Europa
Wiener Börse: ATX gibt am Montag 0,68 Prozent ab
Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Icarus' Future: Eine in Miami ins Leben gerufene Kampagne, die den Führungskräften der COP30 vermittelt, dass die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel steht – gerade mit sieben LUUM Awards ausgezeichnet




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(2), Rosenbauer(1), CPI Europe AG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: DO&CO(2), Kontron(2), CPI Europe AG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(2), voestalpine(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(2), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.08%, Rutsch der Stunde: UBM -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), OMV(1), Verbund(1), EVN(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: OMV 0.6%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), Frequentis(1), FACC(1)
    Wiener Börse Party #1017: ATX etwas stärker - Bawag im Tuning-Modus, die Börse mag das; Vintage zu Austria Tabak, Palfinger und Strabag

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Raiffeisen: Gunter Deuber wird Nachfolger von Peter Brezinschek
    35 Jahre ATX - das grosse Hardcover-Buch zum Jubiläum mit Gratulations-Chance Motto wir waren dabei
    WEX® eröffnet Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in ganz Europa
    Wiener Börse: ATX gibt am Montag 0,68 Prozent ab
    Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Icarus' Future: Eine in Miami ins Leben gerufene Kampagne, die den Führungskräften der COP30 vermittelt, dass die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel steht – gerade mit sieben LUUM Awards ausgezeichnet




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(2), Rosenbauer(1), CPI Europe AG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: DO&CO(2), Kontron(2), CPI Europe AG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: CPI Europe AG(2), voestalpine(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(2), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.08%, Rutsch der Stunde: UBM -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), OMV(1), Verbund(1), EVN(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: OMV 0.6%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), Frequentis(1), FACC(1)
      Wiener Börse Party #1017: ATX etwas stärker - Bawag im Tuning-Modus, die Börse mag das; Vintage zu Austria Tabak, Palfinger und Strabag

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

