Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖTV Spitzentennis, Mundart-Podcast (audio cd.at)

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8091/

- auf einfachste Art und Weise spielerisch Wissen zur Wiener Börse erwerben! Ab sofort steht stets ein Quiz zur Wiener Börse am Beginn einer neuen Börsepeople-Season. Die beiden Mutigsten sind Wolfgang Matejka und Alois Wögerbauer, die sich auf meinen Aufruf hin zum Kandidaten-Sein bereit erklärt hatten. Die beiden Fondsmanager liefern sich ein spannendes Rennen und im Grunde geht es volle um Literacy dabei. Viel Spass beim Reinhören in die Geschichte(n) der Wiener Börse. Die Fragen kommen vom Podcasthost, verstärkt durch Christine Petzwinkler, Gunter Deuber und Richard Dobetsberger. Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Leaders21

Leadership für eine Arbeitswelt im stetigen Wandel. Machen Sie Ihre Führungskräfte fit für die Zukunft – mit Leaders21, Ihrem „All-in-one"- Partner für erfolgreiche Entwicklung von 21st Century Leadership Skills.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8090/

- Ende Woche 46/2025: Diesmal geht es um alle 19 ÖTV-Stars, die aktuell entweder in ATP (12) oder WTA (7) in den Top 1000 zu finden sind. Zudem stelle ich unseren neuen Partner mumak.me kurz vor und es gibt einen Kultfiguren-Spoiler. https://mumak.me

SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8087

- Folge 4 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Marco Seltenreich (Defending Champ) und Christian Drastil sowie Quizmaster Norbert Peter, gezählt wurde wieder mit Produkten von Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik, Gadgets und Unnützem Wissen diesmal als Sieger hervor? Reinhören. Wer die Macher von "Offline - Die 70er, 80er und 90er in mehr als 100 Begriffen" hautnah, live und vom Scheitel bis zur Sohle erleben will, kann dieses lebensverändernde Ereignis morgen Sonntag auf der Wiener Buchmesse am Stand von Braumüller wahr werden lassen.

- die 3 aus dem Podcast im Offline-Shirt: https://photaq.com/page/pic/98422/

- Peter & Tekal: 30 Jahre gesund gelacht - https://on.orf.at/video/14299292/peter-tekal-30-jahre-gesund-gelacht

- Kabarett im Turm - Peter ohne Tekal - Norbert Peter - Die letzte Rolle: https://on.orf.at/video/14299293/kabarett-im-turm-peter-ohne-tekal-norbert-peter-die-letzte-rolle

- Folge mit Diana Neumüller-Klein: https://audio-cd.at/page/podcast/8077

https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

bHören: https://audio-cd.at/page/podcast/8086

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Zuge meiner "40 Jahre im Kapitalmarkt / 35 Jahre ATX Passion / 30 Jahre Finanzmedien"-Tour spiele ich nochmal die Greatest Hits. Und dazu gehört auch http://www.audio-cd.at/tournament . Da wird es ein Aktienturnier-Masters geben, nach 16 Turnieren haben Palfinger und VIG die Nase vorne.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8085

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute einfach nur eine grosse Bitte für http://www.audio-cd.at/people .

Mundartfolge Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8084

- ATX owe

- Austriacard gsuacht

- launge Serien bei da Bawag

- Research bei Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger

- Sicherheits-Sochn bei FACC

- DAX a owe: Siemens Energy gsuacht

- mehr dazua im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)

(17.11.2025)

Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse

