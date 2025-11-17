Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖTV Spitzentennis, Mundart-Podcast (audio cd.at)

SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖTV Spitzentennis, Mundart-Podcast

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.11.2025, 3688 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8091/
- auf einfachste Art und Weise spielerisch Wissen zur Wiener Börse erwerben! Ab sofort steht stets ein Quiz zur Wiener Börse am Beginn einer neuen Börsepeople-Season. Die beiden Mutigsten sind Wolfgang Matejka und Alois Wögerbauer, die sich auf meinen Aufruf hin zum Kandidaten-Sein bereit erklärt hatten. Die beiden Fondsmanager liefern sich ein spannendes Rennen und im Grunde geht es volle um Literacy dabei. Viel Spass beim Reinhören in die Geschichte(n) der Wiener Börse. Die Fragen kommen vom Podcasthost, verstärkt durch Christine Petzwinkler, Gunter Deuber und Richard Dobetsberger. Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Leaders21
- Leadership für eine Arbeitswelt im stetigen Wandel. Machen Sie Ihre Führungskräfte fit für die Zukunft – mit Leaders21, Ihrem „All-in-one“- Partner für erfolgreiche Entwicklung von 21st Century Leadership Skills. Jetzt kostenlose Strategie Session buchen unter leaders21.com!

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8090/
- Ende Woche 46/2025: Diesmal geht es um alle 19 ÖTV-Stars, die aktuell entweder in ATP (12) oder WTA (7) in den Top 1000 zu finden sind. Zudem stelle ich unseren neuen Partner mumak.me kurz vor und es gibt einen Kultfiguren-Spoiler. https://mumak.me
SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8087
- Folge 4 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Marco Seltenreich (Defending Champ) und Christian Drastil sowie Quizmaster Norbert Peter, gezählt wurde wieder mit Produkten von Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik, Gadgets und Unnützem Wissen diesmal als Sieger hervor? Reinhören. Wer die Macher von "Offline - Die 70er, 80er und 90er in mehr als 100 Begriffen" hautnah, live und vom Scheitel bis zur Sohle erleben will, kann dieses lebensverändernde Ereignis morgen Sonntag auf der Wiener Buchmesse am Stand von Braumüller wahr werden lassen.
- die 3 aus dem Podcast im Offline-Shirt: https://photaq.com/page/pic/98422/
- Peter & Tekal: 30 Jahre gesund gelacht - https://on.orf.at/video/14299292/peter-tekal-30-jahre-gesund-gelacht
- Kabarett im Turm - Peter ohne Tekal - Norbert Peter - Die letzte Rolle: https://on.orf.at/video/14299293/kabarett-im-turm-peter-ohne-tekal-norbert-peter-die-letzte-rolle
- Folge mit Diana Neumüller-Klein: https://audio-cd.at/page/podcast/8077
https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

bHören: https://audio-cd.at/page/podcast/8086
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Zuge meiner "40 Jahre im Kapitalmarkt / 35 Jahre ATX Passion / 30 Jahre Finanzmedien"-Tour spiele ich nochmal die Greatest Hits. Und dazu gehört auch http://www.audio-cd.at/tournament . Da wird es ein Aktienturnier-Masters geben, nach 16 Turnieren haben Palfinger und VIG die Nase vorne.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8085
- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute einfach nur eine grosse Bitte für http://www.audio-cd.at/people .

Mundartfolge Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8084
- ATX owe
- Austriacard gsuacht
- launge Serien bei da Bawag
- Research bei Polytec, Semperit, Strabag, wienerberger
- Sicherheits-Sochn bei FACC
- DAX a owe: Siemens Energy gsuacht
- mehr dazua im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)


(17.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.

Raiffeisen: Gunter Deuber wird Nachfolger von Peter Brezinschek
35 Jahre ATX - das grosse Hardcover-Buch zum Jubiläum mit Gratulations-Chance Motto wir waren dabei
WEX® eröffnet Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in ganz Europa
Wiener Börse: ATX gibt am Montag 0,68 Prozent ab
Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Icarus' Future: Eine in Miami ins Leben gerufene Kampagne, die den Führungskräften der COP30 vermittelt, dass die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel steht – gerade mit sieben LUUM Awards ausgezeichnet




    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.

    Raiffeisen: Gunter Deuber wird Nachfolger von Peter Brezinschek
    35 Jahre ATX - das grosse Hardcover-Buch zum Jubiläum mit Gratulations-Chance Motto wir waren dabei
    WEX® eröffnet Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in ganz Europa
    Wiener Börse: ATX gibt am Montag 0,68 Prozent ab
    Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Icarus' Future: Eine in Miami ins Leben gerufene Kampagne, die den Führungskräften der COP30 vermittelt, dass die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel steht – gerade mit sieben LUUM Awards ausgezeichnet




