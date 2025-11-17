Wiener Börse zu Mittag leichter: Pierer Mobility, Uniqa und Frequentis gesucht
17.11.2025, 1407 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:51 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4833 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.18% auf 14.94 Euro, dahinter Uniqa mit +3.02% auf 13.29 Euro und Frequentis mit +1.92% auf 68.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23748 ( -0.42%, Ultimo 2024: 19909, 19.28% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +1.76% auf 112.45 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.48% auf 1752.5 Euro und HeidelbergCement mit +1.43% auf 212.2 Euro.
- PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag
- ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesucht
- #gabb-Radar: FACC, Strabag
- Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖTV Spitzentennis, Mundart-Podcast
- Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015
- Österreich-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +24.04% ytd, +106.90% seit Start 2013
Börsepeople im Podcast S22/01: Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer
