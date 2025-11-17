SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag leichter: Pierer Mobility, Uniqa und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.11.2025, 1407 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4833 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.18% auf 14.94 Euro, dahinter Uniqa mit +3.02% auf 13.29 Euro und Frequentis mit +1.92% auf 68.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23748 ( -0.42%, Ultimo 2024: 19909, 19.28% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +1.76% auf 112.45 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.48% auf 1752.5 Euro und HeidelbergCement mit +1.43% auf 212.2 Euro.

- PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag
- ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesucht
- #gabb-Radar: FACC, Strabag
- Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖTV Spitzentennis, Mundart-Podcast
- Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015
- Österreich-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +24.04% ytd, +106.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054


(17.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/01: Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

