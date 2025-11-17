Wiener Börse zu Mittag leichter: Pierer Mobility, Uniqa und Frequentis gesucht

17.11.2025, 1407 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.41 Prozent im Minus bei 4833 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.95% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.18% auf 14.94 Euro, dahinter Uniqa mit +3.02% auf 13.29 Euro und Frequentis mit +1.92% auf 68.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23748 ( -0.42%, Ultimo 2024: 19909, 19.28% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +1.76% auf 112.45 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.48% auf 1752.5 Euro und HeidelbergCement mit +1.43% auf 212.2 Euro.

- PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag

- ATX und DAX leicht schwächer; Pierer Mobility bzw. Siemens Energy gesucht

- #gabb-Radar: FACC, Strabag

- Nachlese: 1. Börse-Wien-Quiz Matejka vs. Wögerbauer, Oflline Podcast, ÖTV Spitzentennis, Mundart-Podcast

- Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015

- Österreich-Depots: Unverändert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.10% vs. last #gabb, +24.04% ytd, +106.90% seit Start 2013

(17.11.2025)

Börsepeople im Podcast S22/01: Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Lenzing, voestalpine, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Pierer Mobility, FACC, Strabag, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, Frequentis, RBI, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Bayer, Siemens Energy, Allianz, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Commerzbank, Deutsche Bank, Merck KGaA, SAP, Zalando.

