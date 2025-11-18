SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil
18.11.2025, 582 Zeichen

Um 12:36 liegt der ATX mit -1.67 Prozent im Minus bei 4740 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.95% auf 52.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.48% auf 21.1 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.37% auf 5.44 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23301 ( -0.67%, Ultimo 2024: 19909, 17.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.54% auf 1784 Euro, dahinter Zalando mit +0.38% auf 22.255 Euro und Deutsche Boerse mit +0.32% auf 204.25 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)


(18.11.2025)

 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...

» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...

» Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...

» PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...

» ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...

» ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...

» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)


    Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


