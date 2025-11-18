ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht (Christian Drastil)
Christian Drastil
18.11.2025, 582 Zeichen
Um 12:36 liegt der ATX mit -1.67 Prozent im Minus bei 4740 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.41% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.95% auf 52.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.48% auf 21.1 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.37% auf 5.44 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23301 ( -0.67%, Ultimo 2024: 19909, 17.04% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.54% auf 1784 Euro, dahinter Zalando mit +0.38% auf 22.255 Euro und Deutsche Boerse mit +0.32% auf 204.25 Euro.
