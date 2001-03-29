SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

18.11.2025, 575 Zeichen

29.03.2001: TeleTrader.com: Jahrestag IPO 9000 Tage zum Kalender

Extrema:
18.11.2008: Flop 2: Agrana: -11.16% - [Flop 1: -12.38% (15.10.2008), Flop 3: -10.9371% (01.02.2017)]

Bisher gab es an einem 18. November 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.11. beträgt 0,11%. Der beste 18.11. fand im Jahr 2010 mit 1,82% statt, der schlechteste 18.11. im Jahr 2008 mit -2,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)


(18.11.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.

    Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.

