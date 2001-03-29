Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
18.11.2025, 575 Zeichen
29.03.2001: TeleTrader.com: Jahrestag IPO 9000 Tage zum Kalender
Extrema:
18.11.2008: Flop 2: Agrana: -11.16% - [Flop 1: -12.38% (15.10.2008), Flop 3: -10.9371% (01.02.2017)]
Bisher gab es an einem 18. November 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.11. beträgt 0,11%. Der beste 18.11. fand im Jahr 2010 mit 1,82% statt, der schlechteste 18.11. im Jahr 2008 mit -2,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...
» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...
» Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...
» PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...
» ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...
» ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...
» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Mi...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Semperit legt 1,54...
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 2,16 Prozent ab
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Rosenbauer, Pierer M...
- Wie DO&CO, RBI, Andritz, AT&S, Uniqa und CA Immo ...
- Verbund erwirbt Windenergie-Projekte in Deutschland
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Unser Hardcover-Buch zum ATX-35er, man kann wie Eduard Zehetner mit einer Gratulationsseite dabei sein
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum josefchladek.com
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Chris Dooks
We Love You Forever
2024
DooksBooks
Lucas Olivet
Medicine Tree
2024
Skinnerboox
18.11.2025, 575 Zeichen
29.03.2001: TeleTrader.com: Jahrestag IPO 9000 Tage zum Kalender
Extrema:
18.11.2008: Flop 2: Agrana: -11.16% - [Flop 1: -12.38% (15.10.2008), Flop 3: -10.9371% (01.02.2017)]
Bisher gab es an einem 18. November 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.11. beträgt 0,11%. Der beste 18.11. fand im Jahr 2010 mit 1,82% statt, der schlechteste 18.11. im Jahr 2008 mit -2,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...
» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...
» Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...
» PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...
» ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...
» ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...
» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Mi...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Semperit legt 1,54...
- Wiener Börse: ATX gibt am Dienstag 2,16 Prozent ab
- Wie Stadlauer Malzfabrik AG, Rosenbauer, Pierer M...
- Wie DO&CO, RBI, Andritz, AT&S, Uniqa und CA Immo ...
- Verbund erwirbt Windenergie-Projekte in Deutschland
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Unser Hardcover-Buch zum ATX-35er, man kann wie Eduard Zehetner mit einer Gratulationsseite dabei sein
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Buch "35 Jahre ATX": Hardcover. Mind. 200 Seiten. Christian Drastil feat. Robert Gillinger / Gunter Deuber. Spätestens ready zum josefchladek.com
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel