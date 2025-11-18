Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content, NextGen Medienformate (audio cd.at)

18.11.2025, 1999 Zeichen

- ABC Audio Business Chart #148: Globaler Wirtschaftsausblick und ein schwächelnder Riese ( Josef Obergantschnig): Der Herbst ist die Zeit der großen Ausblicke. Institutionen weltweit legen ihre Prognosen für 2026 auf den Tisch. Für mich bleibt der World Economic Outlook des IWF der solide Referenzpunkt. In dieser Folge ordne ich ein, welche Regionen beim Wachstum vorne liegen – und welche zurückfallen. Außerdem geht es um einen „Champion“, den viele Investor:innen zu Jahresbeginn hoch gehandelt haben – der aber inzwischen deutlich an Strahlkraft verloren hat. Wenn dich interessiert, wer wirklich Tempo macht und wer auf der Stelle tritt, hör rein.

- Ute Greutter, Gründerin und Geschäftsführerin von UKcom Finance, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzkommunikation mit. Sie unterstützt Unternehmen am Kapitalmarkt bei der InvestorRelations und hält auch die Einsteigerseminare für Investor Relations in der Wiener Boerse ab. Erst in der Vorwoche gab es dazu wieder einen Termin dieser Reihe aus der CIRA-Akademie, bei dem auch Ex-S-Immo-IR-Chef Andreas Feuerstein dabei war. Wir sprechen über das Setup, IR-Trends, Nachhaltigkeit und die steigende Bedeutung von Snackable Content.

- ATX schwächer

- Pierer Mobility , Uniqa und Frequentis gesucht

- tolle Buchmesse mit Offline und Lehman, aber wenig Börse, hallo Verleger

- Research zu Semperit

- News zu Strabag

- DAX schwächer, Siemens Energy gesucht

