Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content, NextGen Medienformate (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
18.11.2025, 1999 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8095/
- ABC Audio Business Chart #148: Globaler Wirtschaftsausblick und ein schwächelnder Riese ( Josef Obergantschnig): Der Herbst ist die Zeit der großen Ausblicke. Institutionen weltweit legen ihre Prognosen für 2026 auf den Tisch. Für mich bleibt der World Economic Outlook des IWF der solide Referenzpunkt. In dieser Folge ordne ich ein, welche Regionen beim Wachstum vorne liegen – und welche zurückfallen. Außerdem geht es um einen „Champion“, den viele Investor:innen zu Jahresbeginn hoch gehandelt haben – der aber inzwischen deutlich an Strahlkraft verloren hat. Wenn dich interessiert, wer wirklich Tempo macht und wer auf der Stelle tritt, hör rein.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8096/
- Ute Greutter, Gründerin und Geschäftsführerin von UKcom Finance, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzkommunikation mit. Sie unterstützt Unternehmen am Kapitalmarkt bei der InvestorRelations und hält auch die Einsteigerseminare für Investor Relations in der Wiener Boerse ab. Erst in der Vorwoche gab es dazu wieder einen Termin dieser Reihe aus der CIRA-Akademie, bei dem auch Ex-S-Immo-IR-Chef Andreas Feuerstein dabei war. Wir sprechen über das Setup, IR-Trends, Nachhaltigkeit und die steigende Bedeutung von Snackable Content.
https://www.ukcom.at
https://www.linkedin.com/in/ute-greutter-dr-cse-a391323/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8094/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. ich suche junge Leute, die sich für die Wiener Börse interessieren, um neue Medienformate rundherum auch für die NextGen aufzubereiten - christian.drastil@audio-cd.at

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8092/
- ATX schwächer
- Pierer Mobility , Uniqa und Frequentis gesucht
- tolle Buchmesse mit Offline und Lehman, aber wenig Börse, hallo Verleger
- Research zu Semperit
- News zu Strabag
- DAX schwächer, Siemens Energy gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)


(18.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2




 

