SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIX (Christine Petzwinkler)

18.11.2025, 6602 Zeichen

Die Flughafen Wien Gruppe hat die ersten drei Quartale 2025 mit einem Umsatz von 845,5 Mio. Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode (792,5 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich auf 377,1 Mio. Euro (Q1-3/2024: 368,1 Mio. Euro) und das EBIT stieg auf 278,8 Mio. Euro (Q1-3/2024: 268,7 Mio. Euro). Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in Q1-3/2025 auf 215,7 Mio. Euro (Q1-3/2024: 207,0 Mio. Euro) gestiegen. Hauptverantwortlich für die positive Fortsetzung der Finanzergebnisse waren das solide Passagierwachstum sowie eine gute Entwicklung der Non-Aviation Bereiche, so das Unternehmen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sei aufgrund von deutlich gestiegenen Steuerzahlungen auf 268,0 Mio. Euro gefallen (Q1-3/2024: 322,1 Mio. Euro). In den ersten drei Quartalen erhöhte sich das Passagieraufkommen in der Gruppe um 4,0 Prozent auf 32,9 Mio. Passagiere, am Standort Wien um 1,9 Prozent auf 24,6 Mio. Passagiere. Die Guidance für 2025 bleibt aufrecht: Für den Standort Wien werden rund 32 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2025 erwartet und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen Malta und Kosice) rund 42 Mio. Reisende. Bis Jahresende wird weiter von einem Umsatz von rund 1.080 Mio. Euro, einem EBITDA von rund 440 Mio. Euro und einem Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 230 Mio. Euro ausgegangen. "Auch in den ersten drei Quartalen 2025 konnte unser Unternehmen wachsen und eine positive wirtschaftliche Bilanz erzielen. Die spürbaren Kostensteigerungen drücken aber auf die Produktivität, deshalb wird für das herausfordernde Jahr 2026, als auch in Reaktion auf die Senkung der Flughafentarife um bis zu 4,6 Prozent und Passagierrückgänge im Low Cost-Bereich, ein Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm notwendig. Ungeachtet dessen setzt der Flughafen Wien sein mehrjährig geplantes Investitionsprogramm weiter fort: Alleine 2025 investieren wir rund 300 Mio. Euro in die Airport-Standorte Wien und Malta und stärken damit die Wertschöpfung in der gesamten Region. Das neue Hotel mit 510 Zimmern wird um den Jahreswechsel seinen Betrieb aufnehmen", hält Vorstand Günther Ofner fest. Vorstandskollege Julian Jäger erklärt: "Besonders gut entwickelt sich aktuell der Flugverkehr in den Fernen Osten durch Neu- und Wiederaufnahmen von Scoot, ANA und Hainan Airlines. Vorsichtig optimistisch blicken wir trotz Kapazitätsrückgängen bei Ryanair und Wizz Air auch in die Zukunft: Austrian Airlines hat für den Sommerflugplan 2026 zusätzliche Kapazitäten angekündigt, Etihad stockt ihre Frequenzen nach Abu Dhabi auf, SAS ist wieder zurückgekehrt und Condor erweitert bereits ihre Frequenzen nach Frankfurt."
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  52,60 /53,20, 0,95%)

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen im Nachgang der Zahlen für das 3. Quartal das Outperform-Rating mit unverändertem Kursziel von 123,0 Euro für die Bawag-Aktie. Sie meinen: "Der jüngste Ausverkauf (bezogen auf die Zeit kurz vor der Publikation des 3.Quartals) wurde durch die Gerüchte um Probleme mit der Qualität der Vermögenswerte kleiner US-Banken ausgelöst, bei denen auch der Name Bawag als finanzierende Einrichtung auftauchte. Das tatsächliche Risiko beläuft sich nur auf USD 8 Mio. statt der fälschlicherweise in relevanten Dokumenten angegebenen USD 87 Mio. und der Betrag wird im vierten Quartal vollständig zurückgestellt, ohne dass dies Auswirkungen auf die Risikokosten hat. Die ROTcE von über 20 Prozent nach 2025 wird bestätigt und ist in unserer Prognose für 2027 sowie in Konsensus mit über 26 Prozent für 2026e gut erfasst."
Bawag ( Akt. Indikation:  110,50 /110,90, -1,77%)

Die Berenberg Bank hat im Vorfeld der Zahlenpräsentation (20.11.) ihre Buy-Empfehlung mit Kursziel 16,1 Euro für die Uniqa-Aktie bestätigt. Die Analysten rechnen mit starken Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten 1,55 Euro für 2025, sowie 1,63 für 2026 bzw. 1,76 Euro für 2027.
Uniqa ( Akt. Indikation:  13,00 /13,02, -1,44%)

Vor 20 Jahren startete der Nachhaltigkeits-Index VÖNIX. Dies wurde heute in der Wiener Börse gefeiert. Vor den Vorhang geholt wurden auch die Alltime-Members Verbund, VIG, EVN, Rosenbauer, Erste Group, Lenzing, Palfinger und wienerberger. Bei einer Podiumsdiskussion zum Index und seine Auswirkungen wurde mitunter aufgezeigt, dass Nachhaltigkeit kein Kosten-, sondern ein Gewinnfaktor ist. Laut Reinhard Friesenbichler, der mit seiner rfu beim VÖNIX die Nachhaltigkeitsanalysen durchführt und den Index gemeinsam mit Partnern wie u.a. der VBV ins Leben gerufen hat, war der VÖNIX einer der ersten Nachhaltigkeitsindizes überhaupt. Dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen, würde u.a. auch die Performance zeigen. Diese liegt über die abgelaufenen 20 Jahre gesehen leicht über jener des ATX Prime. Er würde sich investierbare Produkte auf den Index wünschen. Denn: Dass Investoren auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, zeigt für ihn die Tatsache, dass in den abgelaufenen 20 Jahren die Zahl der ESG-Fonds deutlich gestiegen sei. Kapitalmarkt-Experte Peter Brezinschek regt an, dass durchaus mehr heimische Hidden Champions den Weg an die Börse wagen sollten, so würde sich auch das Universum des VÖNIX verbreitern. Zudem hält er auch einen VÖNIX TR für sinnvoll, "damit die Wertentwicklung für den Anleger besser ersichtlich ist", wie er meint. Trotz der geopolitischen Lage habe das Thema Nachhaltigkeit bei Unternehmen nicht an Relevanz verloren. Brezinschek führt die Initiative RE 100 vor Augen (Renewable Energy zu 100 Prozent), an der sich Konzerne wie Apple, Google etc. beteiligt haben und sich verpflichten, ihre Produktion auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umzustellen. Dies würde die Absicht großer Unternehmen, auf nachhaltige Geschäftsprozesse zu setzen, eindrucksvoll belegen. Auch vor dem Hintergrund, dass sich der weltweite Stromverbrauch, vor allem dieser großen Konzerne aufgrund von KI, Streaming etc., exponentiell erhöhen wird, sei eine weitere Transformation unumgänglich. Eine sehr hohe Dringlichkeit in Sachen Klimaschutz zu Handeln sieht die anerkannte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. "Jede Verzögerung führt uns der Katastrophe näher", sagte sie. Es erfordere Umdenken und mutiges Handeln. Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Instituts für Wirtschaftsforschung EcoAustria, sieht vor allem die Politik in der Pflicht, um den Rahmen zu schaffen, damit die heimischen Unternehmen ihren Weg in Richtung noch mehr Nachhaltigkeit gehen können.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)


(18.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2




Bawag
Akt. Indikation:  110.20 / 110.70
Uhrzeit:  21:58:43
Veränderung zu letztem SK:  0.68%
Letzter SK:  109.70 ( -2.66%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  52.00 / 52.20
Uhrzeit:  22:14:53
Veränderung zu letztem SK:  0.19%
Letzter SK:  52.00 ( -0.76%)

Uniqa
Akt. Indikation:  13.14 / 13.20
Uhrzeit:  21:59:34
Veränderung zu letztem SK:  0.23%
Letzter SK:  13.14 ( -0.45%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...

» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...

» Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...

» PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...

» ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...

» ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...

» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Verbund erwirbt Windenergie-Projekte in Deutschland
Wie DO&CO, RBI, Andritz, AT&S, Uniqa und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Semperit legt 1,54 Prozent zu
Wiener EPH Group wird an Börse Stuttgart gelistet
Australische Strabag-Tochter erhält Aufträge über mehr als 190,0 Mio. Euro
Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Kicker schlagen im Beisein des Ex-Telekom-Vorstands England mit 4:0




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: DO&CO(2), Wienerberger(1)
    BSN MA-Event Pierer Mobility
    BSN Vola-Event Pierer Mobility
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 2.17%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.4%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Bawag(1), Uniqa(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 45, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

    Books josefchladek.com

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Johannes Groht
    Insight Grindel
    2025
    Self published

    Ken Domon
    Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
    1958
    Kenko-Sha

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published



    Autor: Christine Petzwinkler

    18.11.2025, 6602 Zeichen

    Die Flughafen Wien Gruppe hat die ersten drei Quartale 2025 mit einem Umsatz von 845,5 Mio. Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode (792,5 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich auf 377,1 Mio. Euro (Q1-3/2024: 368,1 Mio. Euro) und das EBIT stieg auf 278,8 Mio. Euro (Q1-3/2024: 268,7 Mio. Euro). Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in Q1-3/2025 auf 215,7 Mio. Euro (Q1-3/2024: 207,0 Mio. Euro) gestiegen. Hauptverantwortlich für die positive Fortsetzung der Finanzergebnisse waren das solide Passagierwachstum sowie eine gute Entwicklung der Non-Aviation Bereiche, so das Unternehmen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sei aufgrund von deutlich gestiegenen Steuerzahlungen auf 268,0 Mio. Euro gefallen (Q1-3/2024: 322,1 Mio. Euro). In den ersten drei Quartalen erhöhte sich das Passagieraufkommen in der Gruppe um 4,0 Prozent auf 32,9 Mio. Passagiere, am Standort Wien um 1,9 Prozent auf 24,6 Mio. Passagiere. Die Guidance für 2025 bleibt aufrecht: Für den Standort Wien werden rund 32 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2025 erwartet und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen Malta und Kosice) rund 42 Mio. Reisende. Bis Jahresende wird weiter von einem Umsatz von rund 1.080 Mio. Euro, einem EBITDA von rund 440 Mio. Euro und einem Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 230 Mio. Euro ausgegangen. "Auch in den ersten drei Quartalen 2025 konnte unser Unternehmen wachsen und eine positive wirtschaftliche Bilanz erzielen. Die spürbaren Kostensteigerungen drücken aber auf die Produktivität, deshalb wird für das herausfordernde Jahr 2026, als auch in Reaktion auf die Senkung der Flughafentarife um bis zu 4,6 Prozent und Passagierrückgänge im Low Cost-Bereich, ein Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm notwendig. Ungeachtet dessen setzt der Flughafen Wien sein mehrjährig geplantes Investitionsprogramm weiter fort: Alleine 2025 investieren wir rund 300 Mio. Euro in die Airport-Standorte Wien und Malta und stärken damit die Wertschöpfung in der gesamten Region. Das neue Hotel mit 510 Zimmern wird um den Jahreswechsel seinen Betrieb aufnehmen", hält Vorstand Günther Ofner fest. Vorstandskollege Julian Jäger erklärt: "Besonders gut entwickelt sich aktuell der Flugverkehr in den Fernen Osten durch Neu- und Wiederaufnahmen von Scoot, ANA und Hainan Airlines. Vorsichtig optimistisch blicken wir trotz Kapazitätsrückgängen bei Ryanair und Wizz Air auch in die Zukunft: Austrian Airlines hat für den Sommerflugplan 2026 zusätzliche Kapazitäten angekündigt, Etihad stockt ihre Frequenzen nach Abu Dhabi auf, SAS ist wieder zurückgekehrt und Condor erweitert bereits ihre Frequenzen nach Frankfurt."
    Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  52,60 /53,20, 0,95%)

    Die Analysten von Oddo BHF bestätigen im Nachgang der Zahlen für das 3. Quartal das Outperform-Rating mit unverändertem Kursziel von 123,0 Euro für die Bawag-Aktie. Sie meinen: "Der jüngste Ausverkauf (bezogen auf die Zeit kurz vor der Publikation des 3.Quartals) wurde durch die Gerüchte um Probleme mit der Qualität der Vermögenswerte kleiner US-Banken ausgelöst, bei denen auch der Name Bawag als finanzierende Einrichtung auftauchte. Das tatsächliche Risiko beläuft sich nur auf USD 8 Mio. statt der fälschlicherweise in relevanten Dokumenten angegebenen USD 87 Mio. und der Betrag wird im vierten Quartal vollständig zurückgestellt, ohne dass dies Auswirkungen auf die Risikokosten hat. Die ROTcE von über 20 Prozent nach 2025 wird bestätigt und ist in unserer Prognose für 2027 sowie in Konsensus mit über 26 Prozent für 2026e gut erfasst."
    Bawag ( Akt. Indikation:  110,50 /110,90, -1,77%)

    Die Berenberg Bank hat im Vorfeld der Zahlenpräsentation (20.11.) ihre Buy-Empfehlung mit Kursziel 16,1 Euro für die Uniqa-Aktie bestätigt. Die Analysten rechnen mit starken Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten 1,55 Euro für 2025, sowie 1,63 für 2026 bzw. 1,76 Euro für 2027.
    Uniqa ( Akt. Indikation:  13,00 /13,02, -1,44%)

    Vor 20 Jahren startete der Nachhaltigkeits-Index VÖNIX. Dies wurde heute in der Wiener Börse gefeiert. Vor den Vorhang geholt wurden auch die Alltime-Members Verbund, VIG, EVN, Rosenbauer, Erste Group, Lenzing, Palfinger und wienerberger. Bei einer Podiumsdiskussion zum Index und seine Auswirkungen wurde mitunter aufgezeigt, dass Nachhaltigkeit kein Kosten-, sondern ein Gewinnfaktor ist. Laut Reinhard Friesenbichler, der mit seiner rfu beim VÖNIX die Nachhaltigkeitsanalysen durchführt und den Index gemeinsam mit Partnern wie u.a. der VBV ins Leben gerufen hat, war der VÖNIX einer der ersten Nachhaltigkeitsindizes überhaupt. Dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen, würde u.a. auch die Performance zeigen. Diese liegt über die abgelaufenen 20 Jahre gesehen leicht über jener des ATX Prime. Er würde sich investierbare Produkte auf den Index wünschen. Denn: Dass Investoren auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, zeigt für ihn die Tatsache, dass in den abgelaufenen 20 Jahren die Zahl der ESG-Fonds deutlich gestiegen sei. Kapitalmarkt-Experte Peter Brezinschek regt an, dass durchaus mehr heimische Hidden Champions den Weg an die Börse wagen sollten, so würde sich auch das Universum des VÖNIX verbreitern. Zudem hält er auch einen VÖNIX TR für sinnvoll, "damit die Wertentwicklung für den Anleger besser ersichtlich ist", wie er meint. Trotz der geopolitischen Lage habe das Thema Nachhaltigkeit bei Unternehmen nicht an Relevanz verloren. Brezinschek führt die Initiative RE 100 vor Augen (Renewable Energy zu 100 Prozent), an der sich Konzerne wie Apple, Google etc. beteiligt haben und sich verpflichten, ihre Produktion auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umzustellen. Dies würde die Absicht großer Unternehmen, auf nachhaltige Geschäftsprozesse zu setzen, eindrucksvoll belegen. Auch vor dem Hintergrund, dass sich der weltweite Stromverbrauch, vor allem dieser großen Konzerne aufgrund von KI, Streaming etc., exponentiell erhöhen wird, sei eine weitere Transformation unumgänglich. Eine sehr hohe Dringlichkeit in Sachen Klimaschutz zu Handeln sieht die anerkannte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. "Jede Verzögerung führt uns der Katastrophe näher", sagte sie. Es erfordere Umdenken und mutiges Handeln. Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Instituts für Wirtschaftsforschung EcoAustria, sieht vor allem die Politik in der Pflicht, um den Rahmen zu schaffen, damit die heimischen Unternehmen ihren Weg in Richtung noch mehr Nachhaltigkeit gehen können.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.11.)


    (18.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2




    Bawag
    Akt. Indikation:  110.20 / 110.70
    Uhrzeit:  21:58:43
    Veränderung zu letztem SK:  0.68%
    Letzter SK:  109.70 ( -2.66%)

    Flughafen Wien
    Akt. Indikation:  52.00 / 52.20
    Uhrzeit:  22:14:53
    Veränderung zu letztem SK:  0.19%
    Letzter SK:  52.00 ( -0.76%)

    Uniqa
    Akt. Indikation:  13.14 / 13.20
    Uhrzeit:  21:59:34
    Veränderung zu letztem SK:  0.23%
    Letzter SK:  13.14 ( -0.45%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...

    » Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...

    » Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...

    » PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...

    » ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...

    » ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...

    » Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Verbund erwirbt Windenergie-Projekte in Deutschland
    Wie DO&CO, RBI, Andritz, AT&S, Uniqa und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Semperit legt 1,54 Prozent zu
    Wiener EPH Group wird an Börse Stuttgart gelistet
    Australische Strabag-Tochter erhält Aufträge über mehr als 190,0 Mio. Euro
    Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Kicker schlagen im Beisein des Ex-Telekom-Vorstands England mit 4:0




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: DO&CO(2), Wienerberger(1)
      BSN MA-Event Pierer Mobility
      BSN Vola-Event Pierer Mobility
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 2.17%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.4%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Bawag(1), Uniqa(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 45, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

      Books josefchladek.com

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank