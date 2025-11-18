Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard gesucht

18.11.2025, 1465 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit -1.68 Prozent im Minus bei 4740 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.40% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.95% auf 52.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.48% auf 21.1 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.37% auf 5.44 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23292 ( -0.70%, Ultimo 2024: 19909, 16.99% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.54% auf 1784 Euro, dahinter Zalando mit +0.38% auf 22.255 Euro und Deutsche Boerse mit +0.32% auf 204.25 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIXd

- ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht

- #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard

- Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content, NextGen Medienformate

- Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana

- Österreich-Depots: Korrektur

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people

Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091

Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082

Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072

Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063

Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054

(18.11.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2

1. mind the #gabb





