Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard gesucht
18.11.2025, 1465 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:39 liegt der ATX mit -1.68 Prozent im Minus bei 4740 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.40% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.95% auf 52.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.48% auf 21.1 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.37% auf 5.44 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23292 ( -0.70%, Ultimo 2024: 19909, 16.99% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.54% auf 1784 Euro, dahinter Zalando mit +0.38% auf 22.255 Euro und Deutsche Boerse mit +0.32% auf 204.25 Euro.
- PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIXd
- ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht
- #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard
- Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content, NextGen Medienformate
- Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana
- Österreich-Depots: Korrektur
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013
