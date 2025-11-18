SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

18.11.2025, 1465 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit -1.68 Prozent im Minus bei 4740 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.40% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.95% auf 52.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.48% auf 21.1 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.37% auf 5.44 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23292 ( -0.70%, Ultimo 2024: 19909, 16.99% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.54% auf 1784 Euro, dahinter Zalando mit +0.38% auf 22.255 Euro und Deutsche Boerse mit +0.32% auf 204.25 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIXd
- ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht
- #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard
- Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content, NextGen Medienformate
- Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana
- Österreich-Depots: Korrektur
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054


(18.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, DAIMLER TRUCK HLD....

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...

» Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...

» PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...

» ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...

» ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...

» Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (Bör...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIXd (Christine Petzwinkler)
ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht (Christian Drastil)
DAX-Frühmover: Siemens Energy, Deutsche Bank, Merck KGaA, Commerzbank, DAIMLER TRUCK HLD..., Rheinmetall, Zalando, Vonovia SE, Deutsche Boerse und QIAGEN
Fraport deutlich schwächer (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wie Noratis, Klondike Gold, Suess Microtec, Lanxess, Under Armour und Knaus Tabbert für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Frequentis 1.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.45%
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.59%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.06%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Porr(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.14%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: FACC(1)
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    Star der Stunde: EVN 0.85%, Rutsch der Stunde: OMV -0.52%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S21/15: Florian Chilku

    Florian Chilku ist Head of Treasury bei der börsenotierten Do&Co und leidenschaftlicher Trader, also ein grosser Kapitalmarktfan. Geboren in Mazedonien, fand Florian bald Bezugspunkte zu Österreich...

    Books josefchladek.com

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines



    Autor: Christian Drastil

    18.11.2025, 1465 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:39 liegt der ATX mit -1.68 Prozent im Minus bei 4740 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.40% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +0.95% auf 52.9 Euro, dahinter Addiko Bank mit +0.48% auf 21.1 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.37% auf 5.44 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23292 ( -0.70%, Ultimo 2024: 19909, 16.99% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.54% auf 1784 Euro, dahinter Zalando mit +0.38% auf 22.255 Euro und Deutsche Boerse mit +0.32% auf 204.25 Euro.

    - PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIXd
    - ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht
    - #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard
    - Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content, NextGen Medienformate
    - Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana
    - Österreich-Depots: Korrektur
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -1.01% vs. last #gabb, +22.78% ytd, +104.80% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

    Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
    Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
    Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
    Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
    Heiko Thieme (Mahlzeit): https://audio-cd.at/page/podcast/8054


    (18.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Kapitalmarktstimme Gunter Deuber gestern bei Armin Wolf in der ZiB2




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Beiersdorf, DAIMLER TRUCK HLD....

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Korrektur (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 18.11.: Extremes zu TeleTrader, Agrana (Börse Geschichte...

    » Nachlese: ABC IWF, Ute Greutter zu CIRA-Akademie und Snackable Content,...

    » PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für ...

    » ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinme...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard ...

    » ATX-Trends: Uniqa, AT&S. Lenzing, Steyr Motors ...

    » Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut au...

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.11.: Bitte wieder so wie 2015 (Börse Geschichte) (Bör...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    PIR-News: Zahlen von Flughafen Wien, Research zu Bawag, Uniqa, Fest für den VÖNIXd (Christine Petzwinkler)
    ATX deutlich schwächer, DAX etwas schwächer: Flughafen Wien bzs. Rheinmetall gesucht (Christian Drastil)
    DAX-Frühmover: Siemens Energy, Deutsche Bank, Merck KGaA, Commerzbank, DAIMLER TRUCK HLD..., Rheinmetall, Zalando, Vonovia SE, Deutsche Boerse und QIAGEN
    Fraport deutlich schwächer (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wie Noratis, Klondike Gold, Suess Microtec, Lanxess, Under Armour und Knaus Tabbert für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse zu Mittag leichter: Flughafen, Addiko Bank und Austriacard gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Frequentis 1.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.45%
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.59%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.06%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Porr(1), CPI Europe AG(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.14%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: FACC(1)
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      Star der Stunde: EVN 0.85%, Rutsch der Stunde: OMV -0.52%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S21/15: Florian Chilku

      Florian Chilku ist Head of Treasury bei der börsenotierten Do&Co und leidenschaftlicher Trader, also ein grosser Kapitalmarktfan. Geboren in Mazedonien, fand Florian bald Bezugspunkte zu Österreich...

      Books josefchladek.com

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      Pieter Hugo
      The Hyena & Other Men
      2007
      Prestel

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank