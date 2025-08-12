SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.11.2025, 580 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.43 Prozent im Plus bei 4737 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +7.89% auf 15.58 Euro, dahinter DO&CO mit +3.10% auf 176.1 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.79% auf 6.25 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23213 (+0.12%, Ultimo 2024: 19909, 16.59% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.25% auf 35.785 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.69% auf 109.825 Euro und Zalando mit +1.70% auf 22.68 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)


(19.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...

» Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer (audio cd.at)

» PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Stra...

» ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Chr...

» Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCo...

» Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann

» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Verbund, Bawag, Andritz, RBI ...

» Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Rheinmetall, DAIMLER TRUCK HLD..., BASF, HeidelbergCement, RWE und Fresenius für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Manz, Wirecard, SMA Solar, JinkoSolar, Wienerberger und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Porr-CEO: "Wir erwarten eine große Bandbreite von Aufträgen"
Wie Noratis, Hypoport, Vivendi, Callaway Golf, Rheinmetall und Delivery Hero für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 1,96 Prozent zu
Wie salesforce.com, Boeing, Walt Disney, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson und Goldman Sachs für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Austriacard Holdings AG
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Pierer Mobility
    #gabb #1983
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Johannes Groht
    Insight Grindel
    2025
    Self published

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK



    Autor: Christian Drastil

    19.11.2025, 580 Zeichen

    Um 12:03 liegt der ATX mit +0.43 Prozent im Plus bei 4737 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +7.89% auf 15.58 Euro, dahinter DO&CO mit +3.10% auf 176.1 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.79% auf 6.25 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 23213 (+0.12%, Ultimo 2024: 19909, 16.59% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.25% auf 35.785 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.69% auf 109.825 Euro und Zalando mit +1.70% auf 22.68 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)


    (19.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...

    » Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer (audio cd.at)

    » PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Stra...

    » ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Chr...

    » Wiener Börse Party #1037: ATX etwas erholt, Pierer Mobility am Game/Name...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCo...

    » Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann

    » ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Verbund, Bawag, Andritz, RBI ...

    » Wiener Börse Party #1036: ATX oops, alle 20 im Minus, aber die U17-WM-Ki...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Rheinmetall, DAIMLER TRUCK HLD..., BASF, HeidelbergCement, RWE und Fresenius für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Manz, Wirecard, SMA Solar, JinkoSolar, Wienerberger und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
    Porr-CEO: "Wir erwarten eine große Bandbreite von Aufträgen"
    Wie Noratis, Hypoport, Vivendi, Callaway Golf, Rheinmetall und Delivery Hero für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 1,96 Prozent zu
    Wie salesforce.com, Boeing, Walt Disney, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson und Goldman Sachs für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Austriacard Holdings AG
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Pierer Mobility
      #gabb #1983
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank