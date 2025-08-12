ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
19.11.2025, 580 Zeichen
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.43 Prozent im Plus bei 4737 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +7.89% auf 15.58 Euro, dahinter DO&CO mit +3.10% auf 176.1 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.79% auf 6.25 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23213 (+0.12%, Ultimo 2024: 19909, 16.59% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.25% auf 35.785 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.69% auf 109.825 Euro und Zalando mit +1.70% auf 22.68 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)
