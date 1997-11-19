Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
19.11.1997: SW Umwelttechnik: SW Umwelttechnik mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,14 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 13,60 Mio. ATS).
Extrema:
19.11.2008: Flop 1: Polytec Group: -17.22% - [Flop 2: -14.61% (22.05.2006), Flop 3: -13.91% (08.10.2008)] zum Kalender
over MA200:
19.11.2007: Rosenbauer: Am längsten über MA200: 697 Tage (endete am: 19.11.2007) zum Kalender
under MA200:
19.11.2001: AT&S: Am längsten unter MA200: 424 Tage (endete am: 19.11.2001)
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
