Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S

19.11.2025, 856 Zeichen
IPOs:
19.11.1997: SW Umwelttechnik: SW Umwelttechnik mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,14 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 13,60 Mio. ATS).

Extrema:
19.11.2008: Flop 1: Polytec Group: -17.22% - [Flop 2: -14.61% (22.05.2006), Flop 3: -13.91% (08.10.2008)] zum Kalender

over MA200:
19.11.2007: Rosenbauer: Am längsten über MA200: 697 Tage (endete am: 19.11.2007) zum Kalender

under MA200:
19.11.2001: AT&S: Am längsten unter MA200: 424 Tage (endete am: 19.11.2001)
Bisher gab es an einem 19. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.11. beträgt -0,58%. Der beste 19.11. fand im Jahr 2012 mit 1,78% statt, der schlechteste 19.11. im Jahr 2008 mit -5,26%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)


(19.11.2025)

