Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer (audio cd.at)
19.11.2025, 1966 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8100/
- Ernst Grissemann ist Vorstandsvorsitzender des Rohstoffunternehmens BPG Group, das in den kommenden Wochen im Vienna MTF der Wiener Börse listen wird. Ernst, ein entfernter Verwandter von Christoph Grissemann (fast hätte ich den Fast-Nachbarn Dirk Stermann gefragt, ob er vorbeischauen will), stammt aus der Wintersporthochburg Seefeld und ist als 12jähriger nicht nur 78 Meter weit, sondern auch mit den Allzeitgrössen Andi Felder und Ernst Vettori gesprungen. Auch an seine Staatsmeisterschaften-Teilnahme im Taekwondo erinnert sich Ernst gerne. Beruflich sprechen wir über Vamed, die börsenotierte Bauer (D), den Oman und natürlich vor allem den selbstständigen Weg hin zur heutigen BPG Group. Diese feierte vor wenigen Wochen mit rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Börse, Diplomatie und Medien im Palais Ferstel den Österreich-Start. Nach einer Videobotschaft durch Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer überbrachte Staatssekretär Alexander Pröll Grußworte. Ina Sabitzer moderierte und Dompfarrer Toni Faber segnete. Für den Standort Österreich fand Ernst lobende Worte.
https://bpg-amr.com
Börsepeople Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
Fresh Global Disruptive Einspieler: Propcorn.ai
Propcorn nutzt fortschrittliche KI, um Baupläne und rechtliche Rahmenbedingungen automatisch zu analysieren. Immobilienprofis können einfach eine Adresse auswählen und sofort ungenutztes Baupotenzial entdecken. Propcorn liefert präzise Echtzeitergebnisse, die datenbasierte Entscheidungen ermöglichen – schau vorbei auf propcorn.ai!
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8099
- ATX mehr als 2 Prozent schwächer
- alle 20 Titel im Minus
- 20 Jahre VÖNIX
- U17-WM-Kicker schlagen im Beisein des Ex-Telekom-Vorstands Günther Ottendorfer England mit 4:0
- Flughafen gut unterwegs
- Research Bawag, Uniqa
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.11.)
Private Investor Relations Podcast #7: Manolis Kontos (CEO) skizziert die Investmentstory der Austriacard Holdings AG (engl.)
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
