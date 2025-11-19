SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCom gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.11.2025, 1441 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.43 Prozent im Plus bei 4737 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +7.89% auf 15.58 Euro, dahinter DO&CO mit +3.10% auf 176.1 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.79% auf 6.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23213 (+0.12%, Ultimo 2024: 19909, 16.59% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.25% auf 35.785 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.69% auf 109.825 Euro und Zalando mit +1.70% auf 22.68 Euro.

- PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Strabag, wienerberger, Flughafen, EPH Group
- ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, AustriaCard
- Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer
- Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S
- Österreich-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.05% vs. last #gabb, +22.72% ytd, +104.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063


(19.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann




 

mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, DO&CO, Österreichische Post, AT&S, Mayr-Melnhof, SBO, Erste Group, ATX NTR, Bawag, Agrana, ATX TR, ATX Prime, ATX, Wienerberger, Andritz, CPI Europe AG, Lenzing, Telekom Austria, Rosenbauer, RBI, Athos Immobilien, Pierer Mobility, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Bilder Carina
Neues Kursziel für wienerberger
ATX TR-Frühmover: Wienerberger, voestalpine, OMV, Verbund, Andritz, VIG, CA Immo, Strabag, CPI Europe AG und EVN
Wie Siemens Energy, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Boerse, E.ON und Zalando für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Research-Fazits zu ams Osram, Merck, Ottobock, Fresenius ...
ATX TR-Frühmover: DO&CO, SBO, OMV, RBI, Lenzing, Verbund, EVN, VIG, CPI Europe AG und Uniqa




Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: RBI(1)
    BSN MA-Event CA Immo
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.14%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(9), RBI(1), Bawag(1)
    BSN MA-Event CA Immo
    Star der Stunde: Pierer Mobility 7.27%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.25%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: RBI(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event Pierer Mobility
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Im US-Fernsehen wurde der Ölpreis unter Null seiner ziemlich heavy erklärt. Im Börsepeople Podcast mit Sebastian Korbei, einem, der in London für...

    Books josefchladek.com

    Tomáš Chadim
    Znásilněná krajina / Violated landscape
    2022
    Self published

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions



    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Bilder Carina
    Neues Kursziel für wienerberger
    ATX TR-Frühmover: Wienerberger, voestalpine, OMV, Verbund, Andritz, VIG, CA Immo, Strabag, CPI Europe AG und EVN
    Wie Siemens Energy, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Boerse, E.ON und Zalando für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Research-Fazits zu ams Osram, Merck, Ottobock, Fresenius ...
    ATX TR-Frühmover: DO&CO, SBO, OMV, RBI, Lenzing, Verbund, EVN, VIG, CPI Europe AG und Uniqa




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: RBI(1)
      BSN MA-Event CA Immo
      Star der Stunde: Rosenbauer 2.14%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(9), RBI(1), Bawag(1)
      BSN MA-Event CA Immo
      Star der Stunde: Pierer Mobility 7.27%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.25%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: RBI(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event Pierer Mobility
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Im US-Fernsehen wurde der Ölpreis unter Null seiner ziemlich heavy erklärt. Im Börsepeople Podcast mit Sebastian Korbei, einem, der in London für...

      Books josefchladek.com

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Chris Dooks
      We Love You Forever
      2024
      DooksBooks

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

