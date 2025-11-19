Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobily, Do&Co und Kapsch TrafficCom gesucht
Heute im #gabb:
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.43 Prozent im Plus bei 4737 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +7.89% auf 15.58 Euro, dahinter DO&CO mit +3.10% auf 176.1 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.79% auf 6.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23213 (+0.12%, Ultimo 2024: 19909, 16.59% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.25% auf 35.785 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.69% auf 109.825 Euro und Zalando mit +1.70% auf 22.68 Euro.
- PIR-News: In den News: Kapsch TrafficCom, Pierer Mobility, Verbund, Strabag, wienerberger, Flughafen, EPH Group
- ATX und DAX etwas stärker, Pierer Mobility bzw. Daimler Truck stark
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, AustriaCard
- Nachlese: Ernst Grissemann, Propcorn.ai, Günther Ottendorfer
- Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S
- Österreich-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.05% vs. last #gabb, +22.72% ytd, +104.70% seit Start 2013
Börsepeople im Podcast S22/02: Ernst Grissemann
