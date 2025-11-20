SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.11.2025, 1383 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:54 liegt der ATX mit +0.32 Prozent im Plus bei 4825 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.88% auf 13.65 Euro, dahinter FACC mit +3.58% auf 9.54 Euro und AT&S mit +3.06% auf 27.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23315 (+0.00%, Ultimo 2024: 19909, 17.11% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.18% auf 113.5 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.67% auf 1654.5 Euro und RWE mit +2.17% auf 44.865 Euro.

- PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility
- Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zugriffen gerankt
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KAG, Verbund
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063


(20.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer




 

