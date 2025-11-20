Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.11.2025, 1383 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:54 liegt der ATX mit +0.32 Prozent im Plus bei 4825 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.88% auf 13.65 Euro, dahinter FACC mit +3.58% auf 9.54 Euro und AT&S mit +3.06% auf 27.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23315 (+0.00%, Ultimo 2024: 19909, 17.11% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.18% auf 113.5 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.67% auf 1654.5 Euro und RWE mit +2.17% auf 44.865 Euro.
- PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility
- Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zugriffen gerankt
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KAG, Verbund
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte...
» Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse ...
» PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zug...
» Wiener Börse Party #1038: ATX etwas erholt, gute Phase für die Versicher...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig
» ATX-Trends: Kapsch TrafficCom, VIG, DO & CO, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, War...
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten...
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KA...
- Oddo BHF bestätigt Outperform-Rating für Kapsch T...
- Analysten zu Polyec: "Aktie preist zu konservativ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Heute 8. Börsegeburtstag der Bawag, die Bankaktie ist der beste ATX-Titel der 20er-Jahre
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five....
Books josefchladek.com
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Lucas Olivet
Medicine Tree
2024
Skinnerboox
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
20.11.2025, 1383 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:54 liegt der ATX mit +0.32 Prozent im Plus bei 4825 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.88% auf 13.65 Euro, dahinter FACC mit +3.58% auf 9.54 Euro und AT&S mit +3.06% auf 27.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23315 (+0.00%, Ultimo 2024: 19909, 17.11% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.18% auf 113.5 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.67% auf 1654.5 Euro und RWE mit +2.17% auf 44.865 Euro.
- PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility
- Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zugriffen gerankt
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KAG, Verbund
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072
Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der Kapitalmarkt mal temporär ausverkauft, Klaus della Torre dankt Agrana, Semperit, Oddo, RBI, Ottakringer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, Zumtobel, Athos Immobilien, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Pierer Mobility, Porr, RBI, VAS AG, VIG, Wienerberger, CA Immo, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, Rheinmetall, Polytec Group, Fresenius Medical Care, Beiersdorf, RWE, Infineon.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex (Börse Geschichte...
» Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse ...
» PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zug...
» Wiener Börse Party #1038: ATX etwas erholt, gute Phase für die Versicher...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig
» ATX-Trends: Kapsch TrafficCom, VIG, DO & CO, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.11.: SW, Polytec, Rosenbauer, AT&S (Börse Geschichte)...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, War...
- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten...
- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KA...
- Oddo BHF bestätigt Outperform-Rating für Kapsch T...
- Analysten zu Polyec: "Aktie preist zu konservativ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Heute 8. Börsegeburtstag der Bawag, die Bankaktie ist der beste ATX-Titel der 20er-Jahre
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bawag: Am 25.10.2017, heute vor 8 Jahren, gab es das IPO und die Aktie ist wenige Tage später in den ATX gekommen, mittlerweile längst ATX-Five....
Books josefchladek.com
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition