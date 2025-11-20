» Wiener Börse zu Mittag fester: Uniqa, FACC, AT&S auffällig

20.11.2025, 1383 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:54 liegt der ATX mit +0.32 Prozent im Plus bei 4825 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.88% auf 13.65 Euro, dahinter FACC mit +3.58% auf 9.54 Euro und AT&S mit +3.06% auf 27.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23315 (+0.00%, Ultimo 2024: 19909, 17.11% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.18% auf 113.5 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.67% auf 1654.5 Euro und RWE mit +2.17% auf 44.865 Euro.

- PIR-News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility

- Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zugriffen gerankt

- #gabb Jobradar: UBM, CPI, Frequentis, 3 Banken KAG, Verbund

- Nachlese: Investmentstory Austriacard, 350-Seiten-Buch zur Wiener Börse

- Börsegeschichte 20.11.: Gericom, voestalpine, Warimpex

- Österreich-Depots: Fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.93% vs. last #gabb, +23.86% ytd, +106.60% seit Start 2013

Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100

Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091

Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082

Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072

Brigitte Just: https://audio-cd.at/page/podcast/8063

(20.11.2025)

