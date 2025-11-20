SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Zum Tag: Ab sofort sind die Private Investor Relations Podcasts nach Zugriffen gerankt (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil

20.11.2025, 973 Zeichen

Um 10:48 liegt der ATX mit +0.29 Prozent im Plus bei 4823 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 31.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.81% auf 13.64 Euro, dahinter FACC mit +3.58% auf 9.54 Euro und AT&S mit +3.06% auf 27.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23324 (+0.04%, Ultimo 2024: 19909, 17.15% ytd).

Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +4.18% auf 113.5 Euro, dahinter Rheinmetall mit +3.79% auf 1656.5 Euro und Infineon mit +2.04% auf 33.4425 Euro.

Zum Tag: Seit kurzem werden jeden Dienstag und Donnerstag auf audio-cd.at Podcasts zum Thema Private Investor Relations veröffentlicht. Ähnlich der Börsepeople-Logik unter http://www.audio-cd.at/people werden nun auch unter http://www.audio-cd.at/pir täglich um 12 Uhr die neuen Zugriffsrankings ausgespielt, die Daten kommen von unserem Partner Podigee. Die heute neue Folge mit Manolis Kontos wird ab 12 Uhr sichtbar sein.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.11.)


(20.11.2025)

