Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

21.11.2025, 571 Zeichen

Um 11:51 liegt der ATX mit -1.33 Prozent im Minus bei 4756 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +1.76% auf 16.18 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.25% auf 26.81 Euro und RBI mit +1.13% auf 33.05 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23047 (+0.57%, Ultimo 2024: 19909, 15.76% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.3 Euro, dahinter Symrise mit +2.45% auf 70.28 Euro und Deutsche Telekom mit +1.94% auf 27.605 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.11.)


(21.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/03: Hansi Hansmann




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, AT&S, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, UBM, Palfinger, CA Immo, Verbund, Pierer Mobility, SBO, Stadlauer Malzfabrik AG, Uniqa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Frequentis, Wal-Mart, Fresenius Medical Care, Scout24, Beiersdorf, adidas, Symrise, Bayer, Münchener Rück, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Siemens Healthineers, stock3.

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

