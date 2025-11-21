Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)
Christian Drastil
21.11.2025, 571 Zeichen
Um 11:51 liegt der ATX mit -1.33 Prozent im Minus bei 4756 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +1.76% auf 16.18 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.25% auf 26.81 Euro und RBI mit +1.13% auf 33.05 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23047 (+0.57%, Ultimo 2024: 19909, 15.76% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.3 Euro, dahinter Symrise mit +2.45% auf 70.28 Euro und Deutsche Telekom mit +1.94% auf 27.605 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.11.)
