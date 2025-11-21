LinkedIn-NL: Mit Börsepeople-Folge 500 und Comeback der Opening Bell startet meine Tour ...

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8109

mein 500. Gast in der Börsepeople-Serie ist Hansi Hansmann und ich muss sagen, es war mir eine besondere Ehre, denn Werdegang und Erfolge des Managers und Business Angels sind bekannt und weitgehend erzählt. Ich glaube aber, es ist uns gemeinsam gelungen, noch viele weitere Facetten zu bringen, die auch Hansi-Kenner vielleicht so noch nicht kannten. Stichworte sind das Verkaufen, die Finanzbranche, CFO-Jobs, sehr viel Spanien, die riesigen Unterschiede zwischen angestelltem CEO und Unternehmer/Eigentümer, das Besitzen einer Hip-Hop-Disco, Argentinien vs. Spanien im Betreiben von Fussball-Grosslocations, die Madrider Mafia und vieles mehr. Und dann: Die Startup-Welt, deren wohl bekanntester österreichischer Vertreter Hansi ist, Wegbegleiter, Beteiligungen, Netzwerke, Investments, Learnings, das (wo) in der Hans(wo)men Group, das Radfahren und seine fünfjährige Tochter. Danke!http://www.hanswomengroup.com

Im "Fresh Global Disruptive"-Einspieler sage ich - diesmal in eigener Sache - anlässlich der Folge 500 Danke an Hansi und im Grunde an alle 500 Gäste. Es ist unglaublich, wieviel Inspiration, Freude, Freunde, Netzwerk und letztendlich wohl auch Wissen ich im Rahmen dieser Serie mitnehmen konnte. Und das noch via Easy Learning on the Job. Danke an alle, ich borge mir dafür Hansis Claim "Fresh Global Disruptive" aus.

Und die A1 Telekom Austria Group feiert heute 25 Jahre an der Wiener Börse. Das Läuten von Thomas Arnoldner und Alejandro Plater für die nächsten 25 Jahre ist auch ein Vorbote für das Comeback der täglichen Opening Bell ab 2026. Dann im Web und als Fototeaser für die ebenfalls tägliche Wiener Börse Party http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty . Die Telekom wird einer von drei Presentern sein. Einer wird noch gesucht.

Auf die Performance der Telekom-Aktie + Dividenden + EuroTeleSites AG haben wir immer wieder hingewiesen. Mein Kapitalmarkt-stimme.at Partner Robert Gillinger hat das heute besonders schön gemacht: "Heute vor 25 Jahren fand der Börsegang der Telekom Austria statt. Die bis dahin größte Kapitalmarkttransaktion in der Geschichte Österreichs. Im Zuge der gerade platzenden dotcom-Blase gab es die Aktie um 9,0 Euro - soviel, wie in etwa jetzt. Klingt nach einem schlechten Geschäft. Doch zwischendurch gab es Dividenden und die Abspaltung EuroTeleSites, die in Summe 4,88 Euro brachten. Ziehen wir das vom Einstandskurs ab, hätte sich ein IPO-Investment bis dato etwas mehr als verdoppelt"

