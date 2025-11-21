Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Konzert (audio cd.at)

21.11.2025, 2427 Zeichen

- mein 500. Gast in der Börsepeople-Serie ist Hansi Hansmann und ich muss sagen, es war mir eine besondere Ehre, denn Werdegang und Erfolge des Managers und Business Angels sind bekannt und weitgehend erzählt. Ich glaube aber, es ist uns gemeinsam gelungen, noch viele weitere Facetten zu bringen, die auch Hansi-Kenner vielleicht so noch nicht kannten. Stichworte sind das Verkaufen, die Finanzbranche, CFO-Jobs, sehr viel Spanien, die riesigen Unterschiede zwischen angestelltem CEO und Unternehmer/Eigentümer, das Besitzen einer Hip-Hop-Disco, Argentinien vs. Spanien im Betreiben von Fussball-Grosslocations, die Madrider Mafia und vieles mehr. Und dann: Die Startup-Welt, deren wohl bekanntester österreichischer Vertreter Hansi ist, Wegbegleiter, Beteiligungen, Netzwerke, Investments, Learnings, das (wo) in der Hans(wo)men Group, das Radfahren und seine fünfjährige Tochter. Danke!

http://www.hanswomengroup.com

Im "Fresh Global Disruptive"-Einspieler sage ich - diesmal in eigener Sache - anlässlich der Folge 500 Danke an Hansi und im Grunde an alle 500 Gäste. Es ist unglaublich, wieviel Inspiration, Freude, Freunde, Netzwerk und letztendlich wohl auch Wissen ich im Rahmen dieser Serie mitnehmen konnte. Und das noch via Easy Learning on the Job. Danke an alle, ich borge mir dafür Hansis Claim "Fresh Global Disruptive" aus.

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Charity Konzert Hauptsoch Gsund & Friends. Veranstalter Klaus della Torre: "Wir sind erstmals in unserer Bandgeschichte Dank Eurer großartigen Unterstützung vor Konzertbeginn ausverkauft! 1000 Tickets sind verkauft und dafür 1000 Dank! Wir sind sprachlos! Daher gibt es keine Abendkassa!" Und: "Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch besonders bei unseren Sponsoren und Unterstützern bedanken: Agrana, Semperit, Oddo BHF, RBI, Ottakringer, Concept Solutions, und auch bei den vielen anonymen Spendern".

Location: Ottakringer Brauerei.

- ATX stärker

- Uniqa gesucht, gute Phase für Versicherer

- Trivia zu AT&S

- In den News: Porr, Uniqa, BKS, VIG, Pierer Mobility

- Vintage zu Gericom und voestalpine

- DAX stärker; Siemens Energy und auch wieder Rheinmetall gesucht

- mehr dazu im Podcast

