Wiener Börse am Verfallstag Mittag schwächer: Pierer Mobility, Wienerberger und RBI gesucht

21.11.2025, 1427 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -1.33 Prozent im Minus bei 4756 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +1.76% auf 16.18 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.25% auf 26.81 Euro und RBI mit +1.13% auf 33.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23051 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 15.78% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.3 Euro, dahinter Symrise mit +2.45% auf 70.28 Euro und Deutsche Telekom mit +1.94% auf 27.605 Euro.

- PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pierer, AMAG, Strabag, Roadshow in Warschau

- Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer

- #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard, AT&S

- Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Konzert

- Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.63% vs. last #gabb, +23.08% ytd, +105.30% seit Start 2013

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people

Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109

Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100

Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091

Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082

Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072

(21.11.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen, Comeback der Opening Bell

