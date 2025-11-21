SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse am Verfallstag Mittag schwächer: Pierer Mobility, Wienerberger und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

21.11.2025, 1427 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -1.33 Prozent im Minus bei 4756 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +1.76% auf 16.18 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.25% auf 26.81 Euro und RBI mit +1.13% auf 33.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23051 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 15.78% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.3 Euro, dahinter Symrise mit +2.45% auf 70.28 Euro und Deutsche Telekom mit +1.94% auf 27.605 Euro.

- PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pierer, AMAG, Strabag, Roadshow in Warschau
- Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer
- #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard, AT&S
- Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Konzert
- Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.63% vs. last #gabb, +23.08% ytd, +105.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072


(21.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen, Comeback der Opening Bell




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, AT&S, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, UBM, Palfinger, CA Immo, Verbund, Pierer Mobility, SBO, Stadlauer Malzfabrik AG, Uniqa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Frequentis, Wal-Mart, Fresenius Medical Care, Scout24, Beiersdorf, adidas, Symrise, Bayer, Münchener Rück, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Siemens Healthineers, stock3.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Kon...

» PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pie...

» Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)

» LinkedIn-NL: Mit Börsepeople-Folge 500 und Comeback der Opening Bell sta...

» Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Aust...

» Wiener Börse am Verfallstag Mittag schwächer: Pierer Mobility, Wienerber...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Hansi Hansmann 500. Börsepeople-Gast, g...

» ATX-Trends: Porr, AT&S, Uniqa ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Strabag und Porr bei Infrastruktur-Schlüsselprojekt in Deutschland mit dabei
Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen und Comeback der Opening Bell
Wiener Börse am Verfallstag Mittag schwächer: Pierer Mobility, Wienerberger und RBI gesucht
Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)
Analysten zu Porr: "Bewertung nach wie vor als zu niedrig"
Frisches Research zu Post, Uniqa, Porr




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.92%, Rutsch der Stunde: Porr -1.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(2), Kontron(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.65%, Rutsch der Stunde: RBI -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(5), Kontron(1)
    Star der Stunde: Porr 1.67%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), Uniqa(1)
    Star der Stunde: DO&CO 0.9%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 1.94%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.98%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Call to Action - ich suche junge Leute, die sich für die Wiener Börse interessieren ...

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. ich suche junge Leute, die sich für die Wiener Börse interessieren, um neue Medienformate rundherum auch für die NextGen aufzubereiten - christia...

    Books josefchladek.com

    Ken Domon
    Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
    1958
    Kenko-Sha

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Christian Drastil

    21.11.2025, 1427 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:51 liegt der ATX mit -1.33 Prozent im Minus bei 4756 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 29.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +1.76% auf 16.18 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.25% auf 26.81 Euro und RBI mit +1.13% auf 33.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23051 (+0.59%, Ultimo 2024: 19909, 15.78% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.3 Euro, dahinter Symrise mit +2.45% auf 70.28 Euro und Deutsche Telekom mit +1.94% auf 27.605 Euro.

    - PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pierer, AMAG, Strabag, Roadshow in Warschau
    - Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer
    - #gabb Volumensradar: FACC, Austriacard, AT&S
    - Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Konzert
    - Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL
    - Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.63% vs. last #gabb, +23.08% ytd, +105.30% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

    Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
    Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
    Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
    Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
    Konrad Pannagger: https://audio-cd.at/page/podcast/8072


    (21.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen, Comeback der Opening Bell




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, AT&S, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, UBM, Palfinger, CA Immo, Verbund, Pierer Mobility, SBO, Stadlauer Malzfabrik AG, Uniqa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Frequentis, Wal-Mart, Fresenius Medical Care, Scout24, Beiersdorf, adidas, Symrise, Bayer, Münchener Rück, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Siemens Healthineers, stock3.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Kon...

    » PIR-News: Research zu DO & CO, EPH Group, Porr, Post, Uniqa, News zu Pie...

    » Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)

    » LinkedIn-NL: Mit Börsepeople-Folge 500 und Comeback der Opening Bell sta...

    » Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Aust...

    » Wiener Börse am Verfallstag Mittag schwächer: Pierer Mobility, Wienerber...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Hansi Hansmann 500. Börsepeople-Gast, g...

    » ATX-Trends: Porr, AT&S, Uniqa ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Strabag und Porr bei Infrastruktur-Schlüsselprojekt in Deutschland mit dabei
    Wiener Börse Party #1039: ATX zum Verfall schwach, 25 Jahre Telekom Austria IPO mit tollen GratulantInnen und Comeback der Opening Bell
    Wiener Börse am Verfallstag Mittag schwächer: Pierer Mobility, Wienerberger und RBI gesucht
    Heute Verfallstag November: ATX deutlich schwächer (Christian Drastil)
    Analysten zu Porr: "Bewertung nach wie vor als zu niedrig"
    Frisches Research zu Post, Uniqa, Porr




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.92%, Rutsch der Stunde: Porr -1.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(2), Kontron(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.65%, Rutsch der Stunde: RBI -0.78%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(5), Kontron(1)
      Star der Stunde: Porr 1.67%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(2), Uniqa(1)
      Star der Stunde: DO&CO 0.9%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 1.94%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.98%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Call to Action - ich suche junge Leute, die sich für die Wiener Börse interessieren ...

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. ich suche junge Leute, die sich für die Wiener Börse interessieren, um neue Medienformate rundherum auch für die NextGen aufzubereiten - christia...

      Books josefchladek.com

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Eliška Klimešová
      Women Readers
      2025
      Self published

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank