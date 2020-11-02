Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag, FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.11.2025, 1346 Zeichen

Extrema:

24.11.2008: Top 1: Telekom Austria: 15.11% - [Top 2: 11.06% (25.11.2008), Top 3: 10.82% (11.11.2008)] zum Kalender

24.11.2008: Top 2: VIG: 16.25% - [Top 1: 16.52% (30.01.2004), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender

24.11.2008: Top 3: voestalpine: 13.15% - [Top 1: 27.23% (13.10.2008), Top 2: 13.58% (10.10.2008)] zum Kalender



Indexumstellungen:

24.11.1997: Austria Tabak, Bank Austria (Stämme) kommen in den ATX, Creditanstalt (Stämme + Vorzüge) scheidet aus dem ATX aus

24.11.2000: Telekom kommt in den ATX zum Kalender

24.11.2022: Strabag kommt zum 3. Mal in den ATX, S Immo scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



Doubled:

24.11.2020: FACC: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von FACC: 22 Tage von 02.11.2020 (Kurs 4,71) bis 24.11.2020 (Kurs 9,73) zum Kalender

24.11.2005: Telekom Austria: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Telekom Austria: 708 Tage von 17.12.2003 (Kurs 8,76) bis 24.11.2005 (Kurs 17,55)

Bisher gab es an einem 24. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.11. beträgt 0,42%. Der beste 24.11. fand im Jahr 2008 mit 9,18% statt, der schlechteste 24.11. im Jahr 1997 mit -2,42%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)

(24.11.2025)

