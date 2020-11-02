Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag, FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
24.11.2025, 1346 Zeichen
Extrema:
24.11.2008: Top 1: Telekom Austria: 15.11% - [Top 2: 11.06% (25.11.2008), Top 3: 10.82% (11.11.2008)] zum Kalender
24.11.2008: Top 2: VIG: 16.25% - [Top 1: 16.52% (30.01.2004), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender
24.11.2008: Top 3: voestalpine: 13.15% - [Top 1: 27.23% (13.10.2008), Top 2: 13.58% (10.10.2008)] zum Kalender
Indexumstellungen:
24.11.1997: Austria Tabak, Bank Austria (Stämme) kommen in den ATX, Creditanstalt (Stämme + Vorzüge) scheidet aus dem ATX aus
24.11.2000: Telekom kommt in den ATX zum Kalender
24.11.2022: Strabag kommt zum 3. Mal in den ATX, S Immo scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
Doubled:
24.11.2020: FACC: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von FACC: 22 Tage von 02.11.2020 (Kurs 4,71) bis 24.11.2020 (Kurs 9,73) zum Kalender
24.11.2005: Telekom Austria: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Telekom Austria: 708 Tage von 17.12.2003 (Kurs 8,76) bis 24.11.2005 (Kurs 17,55)
Bisher gab es an einem 24. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.11. beträgt 0,42%. Der beste 24.11. fand im Jahr 2008 mit 9,18% statt, der schlechteste 24.11. im Jahr 1997 mit -2,42%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.
Random Partner
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag...
» Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Se...
» PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CP...
» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...
» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...
» ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Uniqa-AR kauft Aktien
- S&P hebt Ratings für Uniqa-Gesellschaften an
- Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG,...
- Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli T...
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Austriacard, Kaps...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um die historische 10-Wochen-Chance, O-Ton nach Daviscup
Ende Woche 47/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt). Davor: O-Ton von PK nach dem Davisc...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
24.11.2025, 1346 Zeichen
Extrema:
24.11.2008: Top 1: Telekom Austria: 15.11% - [Top 2: 11.06% (25.11.2008), Top 3: 10.82% (11.11.2008)] zum Kalender
24.11.2008: Top 2: VIG: 16.25% - [Top 1: 16.52% (30.01.2004), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender
24.11.2008: Top 3: voestalpine: 13.15% - [Top 1: 27.23% (13.10.2008), Top 2: 13.58% (10.10.2008)] zum Kalender
Indexumstellungen:
24.11.1997: Austria Tabak, Bank Austria (Stämme) kommen in den ATX, Creditanstalt (Stämme + Vorzüge) scheidet aus dem ATX aus
24.11.2000: Telekom kommt in den ATX zum Kalender
24.11.2022: Strabag kommt zum 3. Mal in den ATX, S Immo scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
Doubled:
24.11.2020: FACC: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von FACC: 22 Tage von 02.11.2020 (Kurs 4,71) bis 24.11.2020 (Kurs 9,73) zum Kalender
24.11.2005: Telekom Austria: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Telekom Austria: 708 Tage von 17.12.2003 (Kurs 8,76) bis 24.11.2005 (Kurs 17,55)
Bisher gab es an einem 24. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.11. beträgt 0,42%. Der beste 24.11. fand im Jahr 2008 mit 9,18% statt, der schlechteste 24.11. im Jahr 1997 mit -2,42%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.
Random Partner
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag...
» Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Se...
» PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CP...
» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...
» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...
» ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Uniqa-AR kauft Aktien
- S&P hebt Ratings für Uniqa-Gesellschaften an
- Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG,...
- Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli T...
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Austriacard, Kaps...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um die historische 10-Wochen-Chance, O-Ton nach Daviscup
Ende Woche 47/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt). Davor: O-Ton von PK nach dem Davisc...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records