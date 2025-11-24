Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Seiten-Buch (audio cd.at)

24.11.2025, 2847 Zeichen

Philipp Chladek ist Investor Relations Manager bei der BKS Bank. Getroffen haben wir uns bereits kurz nach der Gewinn-Messe, da gibt es ein paar frische Eindrücke. Philipp (nicht verwandt mit meinem Co. Josef Chladek) hat als Kind jahrelang in den USA gelebt, dazu auch Kärntner Wurzeln. Wir sprechen über FFG, AWS und Doris Agneter, über Jahre in London, Jobs bei der OMV (zwei Phasen), Bloomberg mit Dabei-sein bei etwas Neuem, die Tätigkeit als Analyst für die Energiebranche bei der damaligen Raiffeisen Centrobank und dann die zweite Phase bei der OMV im Investor Relations Team des ATX-Schwergewichts, auch da mit Schwerpunkt London. Vor ein paar Monaten wechselte Philipp zur BKS und ist seither zwischen Wien und Klagenfurt (vgl. auch familiäre Wurzeln) unterwegs. Wieder gibt es die Möglichkeit, etwas aufzubauen und Philipp macht das Spass. Der Familienmensch nimmt sich für das Rudern Zeit und das Ganze durchaus ambitioniert.

whatchado ist mit über 8.000 Stories die größte Video-Karriereplattform im deutschsprachigen Raum. Jobsuchende entdecken Karrierewege, Arbeitgeber und offene Stellen zur Direktbewerbung. Für Unternehmen ist whatchado darüber hinaus ein Job Automation Tool, um schnell und einfach automatisierte Social Recruiting Kampagnen umzusetzen.

Ende Woche 47/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt). Davor: O-Ton von PK nach dem Daviscup. SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: Eine schwache Woche, um die ATXPrime-Top-Performerschaft ytd rittern Frequentis und AT&S.

