Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Seiten-Buch (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
24.11.2025, 2847 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8120/
Philipp Chladek ist Investor Relations Manager bei der BKS Bank. Getroffen haben wir uns bereits kurz nach der Gewinn-Messe, da gibt es ein paar frische Eindrücke. Philipp (nicht verwandt mit meinem Co. Josef Chladek) hat als Kind jahrelang in den USA gelebt, dazu auch Kärntner Wurzeln. Wir sprechen über FFG, AWS und Doris Agneter, über Jahre in London, Jobs bei der OMV (zwei Phasen), Bloomberg mit Dabei-sein bei etwas Neuem, die Tätigkeit als Analyst für die Energiebranche bei der damaligen Raiffeisen Centrobank und dann die zweite Phase bei der OMV im Investor Relations Team des ATX-Schwergewichts, auch da mit Schwerpunkt London. Vor ein paar Monaten wechselte Philipp zur BKS und ist seither zwischen Wien und Klagenfurt (vgl. auch familiäre Wurzeln) unterwegs. Wieder gibt es die Möglichkeit, etwas aufzubauen und Philipp macht das Spass. Der Familienmensch nimmt sich für das Rudern Zeit und das Ganze durchaus ambitioniert.
http://www.bks.at
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: whatchado
whatchado ist mit über 8.000 Stories die größte Video-Karriereplattform im deutschsprachigen Raum. Jobsuchende entdecken Karrierewege, Arbeitgeber und offene Stellen zur Direktbewerbung. Für Unternehmen ist whatchado darüber hinaus ein Job Automation Tool, um schnell und einfach automatisierte Social Recruiting Kampagnen umzusetzen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8119/
Ende Woche 47/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt). Davor: O-Ton von PK nach dem Daviscup. SportWoche ÖTV-Ö Top10: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Neil Oberleitner bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
Presenter: mumak.me

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8118
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: Eine schwache Woche, um die ATXPrime-Top-Performerschaft ytd rittern Frequentis und AT&S.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8115
Die Muster-Company im Buch zur neuen Ära des österreichischen Kapitalmarkts.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)


(24.11.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

