Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss (Christine Petzwinkler)

24.11.2025, 3432 Zeichen

Die Analysten der Erste Group stufen die Kapsch TrafficCom-Aktie von Buy auf Hold zurück und kürzen das Kurzsiel von 9,0 auf 7,0 Euro. "Die bis vor Kurzem beobachtete positive Marktdynamik, die die Erwartung nährte, dass Kapsch TrafficCom die erforderliche Größe erreichen und die Margen steigern könnte, hat sich abgeschwächt," begründen die Analysten.
Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation:  6,10 /6,18, -3,46%)

Die Analysten von SRC Research bestätigen "nach dem sehr positiven Bild des Neunmonatsberichts" die Kaufempfehlung mit dem Rating Buy und dem Kursziel von 35,0 Euro für die Porr-Aktie.
Die Analysten von Montega bekräftigen das "Kaufen"-Rating und das Kursziel von 36,00 Euro für Porr und begründen: "Porr überzeugt weiterhin mit einer starken Auftragsentwicklung und trotz projektbedingter Umsatzdelle zweistelligen Ergebnissteigerungen. Wir sehen das Unternehmen auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen und in 2026ff wieder stärker und weiter profitabel zu wachsen. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Bewertung nach wie vor als zu niedrig (EV/EBIT 2025e: 6,8x) und den jüngsten Kursrücksetzer als Investment-Gelegenheit."
Porr ( Akt. Indikation:  28,50 /28,65, 6,03%)

Frequentis und die General Civil Aviation Authority (GCAA) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) arbeiten im Rahmen des Flight Information Validation and Exchange (FIV-X) Systems zusammen. Konkret unterstützen Frequentis und GCAA die weltweite Implementierung von Trajectory-Based Operations (TBO) im Flugverkehrsmanagement und positionieren die VAE als Vorreiter bei der weltweiten Umstellung auf ein zukunftsorientiertes Flugverkehrsmanagement. Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft, dazu: „TBO markiert einen bedeutenden Wandel in der Branche, stärkt die regionale Luftfahrtinfrastruktur und zeigt, wie globale Partnerschaften Visionen in die Realität umsetzen können. Frequentis ist stolz darauf, die GCAA dabei zu unterstützen, die Zukunft des Flugverkehrs­managements zu gestalten.“ Um diesen Wandel zu unterstützen, wird FIV-X in das bestehende AIM-System (Aeronautical Information Management) der VAE integriert, mit dem Frequentis letztes Jahr beauftragt wurde. Gemeinsam bilden sie eine solide Grundlage für einen intelligenteren, besser vernetzten Flugbetrieb.
Frequentis ( Akt. Indikation:  65,60 /66,40, 3,12%)

Die CPI Europe AG hat den bereits angekündigten Kauf eines Wohnimmobilienportfolios in Tschechien nun abgeschlossen. Das Portfolio besteht aus knapp 12.000 Wohnungen, Unabhängige Gutachter bewerteten das Portfolio zum 30. Juni 2025 mit 892 Mio. Euro. Einschließlich der Rückzahlung von Verbindlichkeiten, der Anpassungen für langfristige Ertragsteuern und anderer Faktoren beläuft sich der von CPI Europe gezahlte Gesamtkaufpreis auf rund 605 Mio. Euro. Etwa die Hälfte des Kaufpreises wird von CPI Europe sofort in bar bezahlt, der Rest wird durch ein mehrjähriges Gesellschafterdarlehen der Verkäuferin, eine Tochtergesellschaft der CPI Property Group, finanziert, wie es heißt. Die im Jahr 2024 erzielten Bruttomieteinnahmen des Potftolios lagen bei umgerechnet 38 Mio. Euro. Das Portfolio bietet gute Möglichkeiten für Mietanpassungen mit einem Like-for-like-Mietwachstum von etwa 9 Prozent im ersten Halbjahr 2025, wie CPI mitteilt.
CPI Europe AG ( Akt. Indikation:  15,68 /15,80, 1,22%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)


(24.11.2025)

CPI Europe AG
Akt. Indikation:  15.69 / 15.75
Uhrzeit:  15:17:43
Veränderung zu letztem SK:  1.09%
Letzter SK:  15.55 ( 0.32%)

Frequentis
Akt. Indikation:  64.00 / 64.80
Uhrzeit:  15:17:37
Veränderung zu letztem SK:  0.63%
Letzter SK:  64.00 ( -1.84%)

Kapsch TrafficCom
Akt. Indikation:  6.10 / 6.22
Uhrzeit:  15:19:08
Veränderung zu letztem SK:  -3.14%
Letzter SK:  6.36 ( 0.95%)

Porr
Akt. Indikation:  28.40 / 28.50
Uhrzeit:  15:19:07
Veränderung zu letztem SK:  5.57%
Letzter SK:  26.95 ( -3.75%)



 

    Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

