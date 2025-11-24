SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerberger gesucht

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
24.11.2025, 1442 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit +1.25 Prozent im Plus bei 4849 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.20% auf 28.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23197 ( +0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.51% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +9.84% auf 30.3 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.17% auf 105 Euro und Infineon mit +1.70% auf 32.2325 Euro.

- PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss
- ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Austriacard, Kapsch TrafficCom
- Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Seiten-Buch
- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag, FACC
- Österreich-Depots: Deutlich fester
- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: +1.46% vs. last #gabb, +24.88% ytd, +108.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082


(24.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2), Porr(1), Strabag(1), OMV(1), Andritz(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 0.93%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Wienerberger(2), Erste Group(1), Uniqa(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.89%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.13%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(3), Wienerberger(2)
    BSN Vola-Event Pierer Mobility
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.56%, Rutsch der Stunde: RBI -3.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Strabag(4), Kontron(4), voestalpine(2), Porr(2), AT&S(2), Uniqa(2), FACC(1), OMV(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: RBI 6.82%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(2), Porr(1), Strabag(1), OMV(1), Andritz(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 0.93%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Wienerberger(2), Erste Group(1), Uniqa(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.89%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.13%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(3), Wienerberger(2)
      BSN Vola-Event Pierer Mobility
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.56%, Rutsch der Stunde: RBI -3.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Strabag(4), Kontron(4), voestalpine(2), Porr(2), AT&S(2), Uniqa(2), FACC(1), OMV(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: RBI 6.82%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.36%
