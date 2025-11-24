Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerberger gesucht

24.11.2025, 1442 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit +1.25 Prozent im Plus bei 4849 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.20% auf 28.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23197 ( +0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.51% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +9.84% auf 30.3 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.17% auf 105 Euro und Infineon mit +1.70% auf 32.2325 Euro.

- PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss

- ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker

- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Austriacard, Kapsch TrafficCom

- Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Seiten-Buch

- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag, FACC

- Österreich-Depots: Deutlich fester

- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: +1.46% vs. last #gabb, +24.88% ytd, +108.30% seit Start 2013

(24.11.2025)

Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.

