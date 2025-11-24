Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
24.11.2025, 1442 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:06 liegt der ATX mit +1.25 Prozent im Plus bei 4849 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.20% auf 28.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23197 ( +0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.51% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +9.84% auf 30.3 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.17% auf 105 Euro und Infineon mit +1.70% auf 32.2325 Euro.
- PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss
- ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Austriacard, Kapsch TrafficCom
- Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Seiten-Buch
- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag, FACC
- Österreich-Depots: Deutlich fester
- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +1.46% vs. last #gabb, +24.88% ytd, +108.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.
Random Partner
EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...
» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...
» ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu SEC Files, Bitcoin-Schock, Telekom Austria J...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Kon...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christia...
- Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, D...
- Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer M...
- DenizBank-Weihnachtsgeldstudie: Viertel des Weihn...
- Jumping the ship bei wikifolio 24.11.25: Micron T...
- Erste Group stuft Kapsch TrafficCom auf Hold zur...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 44, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
24.11.2025, 1442 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:06 liegt der ATX mit +1.25 Prozent im Plus bei 4849 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 32.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +6.16% auf 17.24 Euro, dahinter Porr mit +6.12% auf 28.6 Euro und Wienerberger mit +5.20% auf 28.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23197 ( +0,42%, Ultimo 2024: 19909, 16.51% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +9.84% auf 30.3 Euro, dahinter Siemens Energy mit +4.17% auf 105 Euro und Infineon mit +1.70% auf 32.2325 Euro.
- PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss
- ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Austriacard, Kapsch TrafficCom
- Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Seiten-Buch
- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag, FACC
- Österreich-Depots: Deutlich fester
- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +1.46% vs. last #gabb, +24.88% ytd, +108.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082
Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Palfinger, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, RBI, CA Immo, Verbund, Frequentis, Porr, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, adidas, HeidelbergCement, Infineon, Symrise.
Random Partner
EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...
» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Philipp Chladek (BKS), Listed Companies...
» ATX-Trends: Post, Bawag, Uniqa, DO & CO ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu SEC Files, Bitcoin-Schock, Telekom Austria J...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: Hansi Hansmann 500. Gast in der Börsepeople-Serie, Charity Kon...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christia...
- Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, D...
- Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer M...
- DenizBank-Weihnachtsgeldstudie: Viertel des Weihn...
- Jumping the ship bei wikifolio 24.11.25: Micron T...
- Erste Group stuft Kapsch TrafficCom auf Hold zur...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 44, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag