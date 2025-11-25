Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen (Christian Drastil)

25.11.2025, 913 Zeichen

Um 12:24 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 4877 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 33.14% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.16% auf 47.3 Euro, dahinter Porr mit +3.03% auf 29.775 Euro und Uniqa mit +2.32% auf 14.57 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23256 (+0.08%, Ultimo 2024: 19909, 16.81% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.07% auf 64.04 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.97% auf 211.9 Euro und Rheinmetall mit +1.85% auf 1469.75 Euro.

Zum Tag:

Es ist Ausgabe 1987 des #gabb, daher geht es heute um die 1987er IPOs: Durch die Privatisierungswelle 1987 gingen nach und nach zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen an die Börse. Es startete mit der OMV 1987. Auch die legendären Bundesländer PS, einer der besten Werte der Wiener Börse in den Late 80s, stiegen von 270 auf 870 Schilling.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)

(25.11.2025)

