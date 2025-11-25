SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

25.11.2025, 913 Zeichen

Um 12:24 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 4877 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 33.14% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.16% auf 47.3 Euro, dahinter Porr mit +3.03% auf 29.775 Euro und Uniqa mit +2.32% auf 14.57 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23256 (+0.08%, Ultimo 2024: 19909, 16.81% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.07% auf 64.04 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.97% auf 211.9 Euro und Rheinmetall mit +1.85% auf 1469.75 Euro.

Zum Tag:
Es ist Ausgabe 1987 des #gabb, daher geht es heute um die 1987er IPOs: Durch die Privatisierungswelle 1987 gingen nach und nach zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen an die Börse. Es startete mit der OMV 1987. Auch die legendären Bundesländer PS, einer der besten Werte der Wiener Börse in den Late 80s, stiegen von 270 auf 870 Schilling.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)


(25.11.2025)

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

