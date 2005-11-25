Börsegeschichte 25.11.: Extremes zu CA Immo, CPI Europe, Telekom Austria, Addiko ... (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Extrema:
25.11.2008: Flop 1: CA Immo: -22.7% - [Flop 2: -20.71% (29.09.2008), Flop 3: -17.05% (13.05.2009)] zum Kalender
25.11.2008: Flop 1: CPI Europe AG: -47.83% - [Flop 2: -36.05% (18.09.2008), Flop 3: -33.33% (11.11.2008)] zum Kalender
25.11.2008: Top 2: Telekom Austria: 11.06% - [Top 1: 15.11% (24.11.2008), Top 3: 10.82% (11.11.2008)] zum Kalender
25.11.2008: Top 2: Verbund: 13.61% - [Top 1: 20.1654% (20.03.2020), Top 3: 13.3529% (07.09.2022)] zum Kalender
25.11.2024: Top 3: Pierer Mobility: 31.25% - [Top 1: 41.3043% (18.10.2013), Top 2: 35% (20.12.2024)] zum Kalender
Umsatzextrema:
25.11.2024: Bester - voestalpine: 340.716.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 18,4 Euro, Stück (Einfachzählung): 9.258.592 zum Kalender
over MA200:
25.11.2021: Addiko Bank: Am längsten über MA200: 381 Tage (endete am: 25.11.2021) zum Kalender
under MA200:
25.11.2019: FACC: Am längsten unter MA200: 416 Tage (endete am: 25.11.2019) zum Kalender
Gleichbleibende Serie in Tagen:
25.11.2005: Rosenbauer: Längste gleichbleibende Serie: 12 Tage (endete am 25.11.2005)
Bisher gab es an einem 25. November 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.11. beträgt 0,52%. Der beste 25.11. fand im Jahr 2008 mit 8,61% statt, der schlechteste 25.11. im Jahr 1991 mit -1,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)
