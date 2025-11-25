SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Double Digit FACC (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

25.11.2025, 1466 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8124
Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus und nennt einen inhaltlichen Nachteil im Zugang gegenüber Deutschland. Im zweiten Teil der Folge bringen wir die aktuelle Investmentstory von Semperit, gefragt hat die Baader Bank für die Baader Trading Video Library, die sowieso ein grosser Tipp ist. Die Tonspur ist hier zu hören.
https://www.semperitgroup.com/de/
https://www.baadertrading.de/video-library
Semperit auch beim 2. Österreichischen Aktientag dabei: http://www.boersentag.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8123
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Auch heuer wieder wird es Number One Awards für die Besten der Besten an der Wiener Börse geben. Der Cut für die verschiedenen Hard-Facts-Kategorien ist der 30.11., also die Schlusskurse von Freitag, dem 28.11.2025.

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8122
- ATX deutlich stärker
- Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark im Plus
- Double Digit für FACC
- Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss
- Research zu Kapsch TrafficCom, Porr
- Vintage zu Austria Tabak, Telekom Austria, FACC, VIG
- DAX stärker; Bayer zweistellig im Plus
- Marcos WM Fahrt

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)


(25.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library




 

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

