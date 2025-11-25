Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Double Digit FACC (audio cd.at)

25.11.2025, 1466 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8124

Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus und nennt einen inhaltlichen Nachteil im Zugang gegenüber Deutschland. Im zweiten Teil der Folge bringen wir die aktuelle Investmentstory von Semperit, gefragt hat die Baader Bank für die Baader Trading Video Library, die sowieso ein grosser Tipp ist. Die Tonspur ist hier zu hören.

https://www.semperitgroup.com/de/

https://www.baadertrading.de/video-library

Semperit auch beim 2. Österreichischen Aktientag dabei: http://www.boersentag.at



Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8123

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Auch heuer wieder wird es Number One Awards für die Besten der Besten an der Wiener Börse geben. Der Cut für die verschiedenen Hard-Facts-Kategorien ist der 30.11., also die Schlusskurse von Freitag, dem 28.11.2025.

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8122

- ATX deutlich stärker

- Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark im Plus

- Double Digit für FACC

- Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss

- Research zu Kapsch TrafficCom, Porr

- Vintage zu Austria Tabak, Telekom Austria, FACC, VIG

- DAX stärker; Bayer zweistellig im Plus

- Marcos WM Fahrt

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)

(25.11.2025)

BSN Podcasts

Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

Random Partner Zertifikate Forum Austria

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Brav (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.11.: Extremes zu CA Immo, CPI Europe, Telekom Austria...

» Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Do...

» PIR-News: News zu VIG, Uniqa, Frequentis, Research zu Erste Group, Bawag...

» Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen (Christian D...

» Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: VIG, Porr und Uniqa gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, Porr, Wienerberger, BNP Paribas, ...

» ATX-Trends: Porr, Strabag, wienerberger ...

» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag...