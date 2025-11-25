Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Double Digit FACC (audio cd.at)
25.11.2025, 1466 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8124
Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus und nennt einen inhaltlichen Nachteil im Zugang gegenüber Deutschland. Im zweiten Teil der Folge bringen wir die aktuelle Investmentstory von Semperit, gefragt hat die Baader Bank für die Baader Trading Video Library, die sowieso ein grosser Tipp ist. Die Tonspur ist hier zu hören.
https://www.semperitgroup.com/de/
https://www.baadertrading.de/video-library
Semperit auch beim 2. Österreichischen Aktientag dabei: http://www.boersentag.at
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8123
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Auch heuer wieder wird es Number One Awards für die Besten der Besten an der Wiener Börse geben. Der Cut für die verschiedenen Hard-Facts-Kategorien ist der 30.11., also die Schlusskurse von Freitag, dem 28.11.2025.
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8122
- ATX deutlich stärker
- Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark im Plus
- Double Digit für FACC
- Frequentis kooperiert, CPI meldet Kauf-Abschluss
- Research zu Kapsch TrafficCom, Porr
- Vintage zu Austria Tabak, Telekom Austria, FACC, VIG
- DAX stärker; Bayer zweistellig im Plus
- Marcos WM Fahrt
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)
Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library
