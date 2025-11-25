SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: VIG, Porr und Uniqa gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

25.11.2025, 1455 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:36 liegt der ATX mit -0.20 Prozent im Minus bei 4877 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 33.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.16% auf 47.3 Euro, dahinter Porr mit +3.03% auf 29.775 Euro und Uniqa mit +2.32% auf 14.57 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23232 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 16.69% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.17% auf 64.1 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +2.07% auf 212.1 Euro und Rheinmetall mit +1.92% auf 1470.75 Euro.

- PIR-News: News zu VIG, Uniqa, Frequentis, Research zu Erste Group, Bawag, Porr, Aktienkäufe bei AT&S ...
- Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC
- Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Double Digit FACC
- Börsegeschichte 25.11.: Extremes zu CA Immo, CPI Europe, Telekom Austria, Addiko ...
- Österreich-Depots: Brav
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +25.18% ytd, +108.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091
Werner Schrittwieser: https://audio-cd.at/page/podcast/8082


(25.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library




 

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

