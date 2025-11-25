Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: VIG, Porr und Uniqa gesucht
Christian Drastil
25.11.2025, 1455 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:36 liegt der ATX mit -0.20 Prozent im Minus bei 4877 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 33.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +3.16% auf 47.3 Euro, dahinter Porr mit +3.03% auf 29.775 Euro und Uniqa mit +2.32% auf 14.57 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23232 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 16.69% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.17% auf 64.1 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +2.07% auf 212.1 Euro und Rheinmetall mit +1.92% auf 1470.75 Euro.
- PIR-News: News zu VIG, Uniqa, Frequentis, Research zu Erste Group, Bawag, Porr, Aktienkäufe bei AT&S ...
- Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC
- Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Double Digit FACC
- Börsegeschichte 25.11.: Extremes zu CA Immo, CPI Europe, Telekom Austria, Addiko ...
- Österreich-Depots: Brav
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +25.18% ytd, +108.80% seit Start 2013
Private Investor Relations Podcast #8: Bettina Schragl (Semperit), der Fokus auf Private plus die Investmentstory für die Baader Trading Library
