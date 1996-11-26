Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
26.11.2025, 957 Zeichen
Extrema:
26.11.2008: Top 3: CA Immo: 17.44% - [Top 1: 30.47% (14.10.2008), Top 2: 22.57% (04.11.2008)] zum Kalender
26.11.2008: Top 1: S Immo: 21.68% - [Top 2: 21.25% (22.12.2008), Top 3: 18.18% (14.10.2008)] zum Kalender
26.11.2024: Flop 3: Pierer Mobility: -28.9377% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 2: -29.375% (16.03.2020)] zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
26.11.1996: Porr: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 26.11.1996)
Gleichbleibende Serie in Tagen:
26.11.1992: Semperit: Längste gleichbleibende Serie: 47 Tage (endete am 26.11.1992)
Bisher gab es an einem 26. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.11. beträgt -0,33%. Der beste 26.11. fand im Jahr 1998 mit 1,29% statt, der schlechteste 26.11. im Jahr 2021 mit -4,18%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit...
» Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk...
» PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Por...
» Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...
» LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...
» ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...
» Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu Hermes, Kering, Hugo Boss, Ene...
- Guten Morgen mit Vonovia, Uniqa, UBM, CA Immo, Ro...
- UBM - Gewinn im 3. Quartal - starke Wohnungsverkä...
- Wie Salzgitter, RWT AG, Callaway Golf, Puma, Ibid...
- Wie Wirecard, Manz, AT&S, Valneva, Wienerberger u...
- Wie salesforce.com, Boeing, Wal-Mart, Goldman Sac...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
26.11.2025, 957 Zeichen
Extrema:
26.11.2008: Top 3: CA Immo: 17.44% - [Top 1: 30.47% (14.10.2008), Top 2: 22.57% (04.11.2008)] zum Kalender
26.11.2008: Top 1: S Immo: 21.68% - [Top 2: 21.25% (22.12.2008), Top 3: 18.18% (14.10.2008)] zum Kalender
26.11.2024: Flop 3: Pierer Mobility: -28.9377% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 2: -29.375% (16.03.2020)] zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
26.11.1996: Porr: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 26.11.1996)
Gleichbleibende Serie in Tagen:
26.11.1992: Semperit: Längste gleichbleibende Serie: 47 Tage (endete am 26.11.1992)
Bisher gab es an einem 26. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.11. beträgt -0,33%. Der beste 26.11. fand im Jahr 1998 mit 1,29% statt, der schlechteste 26.11. im Jahr 2021 mit -4,18%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.11. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.
Random Partner
UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit...
» Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk...
» PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Por...
» Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...
» LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...
» ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...
» Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu Hermes, Kering, Hugo Boss, Ene...
- Guten Morgen mit Vonovia, Uniqa, UBM, CA Immo, Ro...
- UBM - Gewinn im 3. Quartal - starke Wohnungsverkä...
- Wie Salzgitter, RWT AG, Callaway Golf, Puma, Ibid...
- Wie Wirecard, Manz, AT&S, Valneva, Wienerberger u...
- Wie salesforce.com, Boeing, Wal-Mart, Goldman Sac...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...
Books josefchladek.com
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,