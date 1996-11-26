SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.11.2025, 957 Zeichen

Extrema:
26.11.2008: Top 3: CA Immo: 17.44% - [Top 1: 30.47% (14.10.2008), Top 2: 22.57% (04.11.2008)] zum Kalender
26.11.2008: Top 1: S Immo: 21.68% - [Top 2: 21.25% (22.12.2008), Top 3: 18.18% (14.10.2008)] zum Kalender
26.11.2024: Flop 3: Pierer Mobility: -28.9377% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 2: -29.375% (16.03.2020)] zum Kalender

Positive Serie in Tagen:
26.11.1996: Porr: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 26.11.1996)

Gleichbleibende Serie in Tagen:
26.11.1992: Semperit: Längste gleichbleibende Serie: 47 Tage (endete am 26.11.1992)

Bisher gab es an einem 26. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.11. beträgt -0,33%. Der beste 26.11. fand im Jahr 1998 mit 1,29% statt, der schlechteste 26.11. im Jahr 2021 mit -4,18%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)


(26.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

Random Partner

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit...

» Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk...

» PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Por...

» Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...

» LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...

» ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...

» Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Wirecard, Manz, AT&S, Valneva, Wienerberger und Kapsch TrafficCom für Gesprächsstoff sorgten
Research-Fazits zu Hermes, Kering, Hugo Boss, Enel, Ferrari, Vonovia ...
Wie Commerzbank, Siemens Energy, Infineon, Brenntag, Bayer und Mercedes-Benz Group für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
Zu Besuch 2025
Wie salesforce.com, Boeing, Wal-Mart, Goldman Sachs, Merck Co. und 3M für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: voestalpine(1), Uniqa(1)
    BSN Vola-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #1988
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

    Books josefchladek.com

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books



    Autor: Börse Geschichte

    26.11.2025, 957 Zeichen

    Extrema:
    26.11.2008: Top 3: CA Immo: 17.44% - [Top 1: 30.47% (14.10.2008), Top 2: 22.57% (04.11.2008)] zum Kalender
    26.11.2008: Top 1: S Immo: 21.68% - [Top 2: 21.25% (22.12.2008), Top 3: 18.18% (14.10.2008)] zum Kalender
    26.11.2024: Flop 3: Pierer Mobility: -28.9377% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 2: -29.375% (16.03.2020)] zum Kalender

    Positive Serie in Tagen:
    26.11.1996: Porr: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 26.11.1996)

    Gleichbleibende Serie in Tagen:
    26.11.1992: Semperit: Längste gleichbleibende Serie: 47 Tage (endete am 26.11.1992)

    Bisher gab es an einem 26. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.11. beträgt -0,33%. Der beste 26.11. fand im Jahr 1998 mit 1,29% statt, der schlechteste 26.11. im Jahr 2021 mit -4,18%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.11. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)


    (26.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

    Random Partner

    UBS
    UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...

    » Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit...

    » Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk...

    » PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Por...

    » Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...

    » LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...

    » ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...

    » Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Wirecard, Manz, AT&S, Valneva, Wienerberger und Kapsch TrafficCom für Gesprächsstoff sorgten
    Research-Fazits zu Hermes, Kering, Hugo Boss, Enel, Ferrari, Vonovia ...
    Wie Commerzbank, Siemens Energy, Infineon, Brenntag, Bayer und Mercedes-Benz Group für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
    Zu Besuch 2025
    Wie salesforce.com, Boeing, Wal-Mart, Goldman Sachs, Merck Co. und 3M für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: voestalpine(1), Uniqa(1)
      BSN Vola-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #1988
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Zahlen & Fakten nach Woche 47, damit man bzgl. Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das...

      Books josefchladek.com

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank