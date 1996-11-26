Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.11.2025, 957 Zeichen

Extrema:

26.11.2008: Top 3: CA Immo: 17.44% - [Top 1: 30.47% (14.10.2008), Top 2: 22.57% (04.11.2008)] zum Kalender

26.11.2008: Top 1: S Immo: 21.68% - [Top 2: 21.25% (22.12.2008), Top 3: 18.18% (14.10.2008)] zum Kalender

26.11.2024: Flop 3: Pierer Mobility: -28.9377% - [Flop 1: -31.7269% (13.11.2024), Flop 2: -29.375% (16.03.2020)] zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

26.11.1996: Porr: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 26.11.1996)



Gleichbleibende Serie in Tagen:

26.11.1992: Semperit: Längste gleichbleibende Serie: 47 Tage (endete am 26.11.1992)

Bisher gab es an einem 26. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.11. beträgt -0,33%. Der beste 26.11. fand im Jahr 1998 mit 1,29% statt, der schlechteste 26.11. im Jahr 2021 mit -4,18%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)

(26.11.2025)

Bildnachweis

