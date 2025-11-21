LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverlängerung das ATX-High aus 2007 übertroffen?

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8129 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gibt es just heute, am Tag der Vertragsverlängerung von Wiener Börse-CEO Christoph Boschan, nach 18 Jahren ein neues ATX-High? Das wäre schon History. Anfang Oktober hatten wir im Geldgespräch noch über den Vertrag gesprochen, jetzt ist es fix, die Ära Boschan 3 ist on the way. Vielleicht gleich mit einem neuen ATX-Rekord, die 4981,87 sind möglich heute. Geldgespräch mit Christoph Boschan Anfang Q4: https://audio-cd.at/page/podcast/7931 Christoph Boschan Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3165 Mein Lieblingsbild mit Christoph: https://photaq.com/page/pic/86333

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8128/ Birgit Stöber ist CFO der Good Mills Group und begeisterter Fan der CFO Band Liquid Spirit. Beim Galaabend im Rahmen der Treasury & Finance Convention 2025 von SLG Treasury hat man uns beide am Band-Tisch platziert, dort wurde auch der Podcast vereinbart. Dieser wurde jetzt recorded und beinhaltet Birgits Start im Familienunternehmen, die WU in Wien. Dann Jahre im Corporate Finance Bereich der PwC, schliesslich Beteiligungsmanagerin bei der Raiffeisen Holding Nö-Wien. Mittlerweile ist Birgit seit 16 Jahren bei der Good Mills Group, da sprechen wir über moderne Mühlen, die LLI, die Agrana, die IT, SAP, Manner, Soletti, Finis Feinstes, eine vertonte Trailblazing Woman (Reuters), Köln, den Aufstieg in die neu geschaffene CFO-Position sowie Musik, Reisen und Sport. Und dann nochmal Musik in der Good Mills Group Werbung , siehe YouTube-Link. https://www.goodmills.at/unternehmen/goodmills-group/ https://www.youtube.com/watch?v=3V_7SkW5lHw https://treasury-finance-convention.at Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: fynk Jeder Vertrag erzählt eine Geschichte. fynk sorgt dafür, dass sie nicht im Chaos verloren geht: KI-gestützte Vertragserstellung, Analyse und Verwaltung – einfach, schnell, an einem Ort. Jetzt gratis starten auf fynk.com.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8126 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Introducing the "Golden Finance Cut 26" im Cineplexx Village am Vorabend des 2. Österreichischen Aktientags http://www.boersentag.at . Incl. "Freitag, der 13." in der Original-Version. Visual: https://photaq.com/page/pic/98468/

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8127 - ATX deutlich stärker und nur knapp unter dem High aus 2007 - Versicherer VIG und Uniqa, dazu RBI top. - News zu VIG, Uniqa, Frequentis - Research zu Erste Group, Bawag, Porr - Aktienkäufe bei AT&S ... - Vintage zu CPI Europe, CA Immo - DAX stärker; HeidelbergMaterials gesucht - die Feiertag-Sache und Armin Wolfs Manfred, der ein Hermann ist

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8124 Bettina Schragl, Director Communications and Capital Markets bei Semperit, gibt uns ein kurzes Statement zum Privatanlegerfokus, sie spricht dabei eine Einladung an Banken und Wertpapierclubs aus und nennt einen inhaltlichen Nachteil im Zugang gegenüber Deutschland. Im zweiten Teil der Folge bringen wir die aktuelle Investmentstory von Semperit, gefragt hat die Baader Bank für die Baader Trading Video Library, die sowieso ein grosser Tipp ist. Die Tonspur ist hier zu hören. https://www.semperitgroup.com/de/ https://www.baadertrading.de/video-library Semperit auch beim 2. Österreichischen Aktientag dabei: http://www.boersentag.at Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8123 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Auch heuer wieder wird es Number One Awards für die Besten der Besten an der Wiener Börse geben. Der Cut für die verschiedenen Hard-Facts-Kategorien ist der 30.11., also die Schlusskurse von Freitag, dem 28.11.2025.

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at

Für den LinkedIn-NL anmelden unter https://www.linkedin.com/newsletters/kapitalmarktstimmen-7281011699099271168/