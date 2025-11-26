SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk, Golden Finance Cut 26 (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.11.2025, 2790 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8129
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gibt es just heute, am Tag der Vertragsverlängerung von Wiener Börse-CEO Christoph Boschan, nach 18 Jahren ein neues ATX-High? Das wäre schon History. Anfang Oktober hatten wir im Geldgespräch noch über den Vertrag gesprochen, jetzt ist es fix, die Ära Boschan 3 ist on the way. Vielleicht gleich mit einem neuen ATX-Rekord, die 4981,87 sind möglich heute.
Geldgespräch mit Christoph Boschan Anfang Q4: https://audio-cd.at/page/podcast/7931
Christoph Boschan Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3165
Mein Lieblingsbild mit Christoph: https://photaq.com/page/pic/86333

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8128/
Birgit Stöber ist CFO der Good Mills Group und begeisterter Fan der CFO Band Liquid Spirit. Beim Galaabend im Rahmen der Treasury & Finance Convention 2025 von SLG Treasury hat man uns beide am Band-Tisch platziert, dort wurde auch der Podcast vereinbart. Dieser wurde jetzt recorded und beinhaltet Birgits Start im Familienunternehmen, die WU in Wien. Dann Jahre im Corporate Finance Bereich der PwC, schliesslich Beteiligungsmanagerin bei der Raiffeisen Holding Nö-Wien. Mittlerweile ist Birgit seit 16 Jahren bei der Good Mills Group, da sprechen wir über moderne Mühlen, die LLI, die Agrana, die IT, SAP, Manner, Soletti, Finis Feinstes, eine vertonte Trailblazing Woman (Reuters), Köln, den Aufstieg in die neu geschaffene CFO-Position sowie Musik, Reisen und Sport. Und dann nochmal Musik in der Good Mills Group Werbung , siehe YouTube-Link.
https://www.goodmills.at/unternehmen/goodmills-group/
https://www.youtube.com/watch?v=3V_7SkW5lHw
https://treasury-finance-convention.at
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: fynk
Jeder Vertrag erzählt eine Geschichte. fynk sorgt dafür, dass sie nicht im Chaos verloren geht: KI-gestützte Vertragserstellung, Analyse und Verwaltung – einfach, schnell, an einem Ort. Jetzt gratis starten auf fynk.com.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8126
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Introducing the "Golden Finance Cut 26" im Cineplexx Village am Vorabend des 2. Österreichischen Aktientags http://www.boersentag.at . Incl. "Freitag, der 13." in der Original-Version.
Visual: https://photaq.com/page/pic/98468/

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8127
- ATX deutlich stärker und nur knapp unter dem High aus 2007
- Versicherer VIG und Uniqa, dazu RBI top.
- News zu VIG, Uniqa, Frequentis
- Research zu Erste Group, Bawag, Porr
- Aktienkäufe bei AT&S ...
- Vintage zu CPI Europe, CA Immo
- DAX stärker; HeidelbergMaterials gesucht
- die Feiertag-Sache und Armin Wolfs Manfred, der ein Hermann ist

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)


(26.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8129
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Gibt es just heute, am Tag der Vertragsverlängerung von Wiener Börse-CEO Christoph Boschan, nach 18 Jahren ein neues ATX-High? Das wäre schon History. Anfang Oktober hatten wir im Geldgespräch noch über den Vertrag gesprochen, jetzt ist es fix, die Ära Boschan 3 ist on the way. Vielleicht gleich mit einem neuen ATX-Rekord, die 4981,87 sind möglich heute.
    Geldgespräch mit Christoph Boschan Anfang Q4: https://audio-cd.at/page/podcast/7931
    Christoph Boschan Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3165
    Mein Lieblingsbild mit Christoph: https://photaq.com/page/pic/86333

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8128/
    Birgit Stöber ist CFO der Good Mills Group und begeisterter Fan der CFO Band Liquid Spirit. Beim Galaabend im Rahmen der Treasury & Finance Convention 2025 von SLG Treasury hat man uns beide am Band-Tisch platziert, dort wurde auch der Podcast vereinbart. Dieser wurde jetzt recorded und beinhaltet Birgits Start im Familienunternehmen, die WU in Wien. Dann Jahre im Corporate Finance Bereich der PwC, schliesslich Beteiligungsmanagerin bei der Raiffeisen Holding Nö-Wien. Mittlerweile ist Birgit seit 16 Jahren bei der Good Mills Group, da sprechen wir über moderne Mühlen, die LLI, die Agrana, die IT, SAP, Manner, Soletti, Finis Feinstes, eine vertonte Trailblazing Woman (Reuters), Köln, den Aufstieg in die neu geschaffene CFO-Position sowie Musik, Reisen und Sport. Und dann nochmal Musik in der Good Mills Group Werbung , siehe YouTube-Link.
    https://www.goodmills.at/unternehmen/goodmills-group/
    https://www.youtube.com/watch?v=3V_7SkW5lHw
    https://treasury-finance-convention.at
    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: fynk
    Jeder Vertrag erzählt eine Geschichte. fynk sorgt dafür, dass sie nicht im Chaos verloren geht: KI-gestützte Vertragserstellung, Analyse und Verwaltung – einfach, schnell, an einem Ort. Jetzt gratis starten auf fynk.com.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8126
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Introducing the "Golden Finance Cut 26" im Cineplexx Village am Vorabend des 2. Österreichischen Aktientags http://www.boersentag.at . Incl. "Freitag, der 13." in der Original-Version.
    Visual: https://photaq.com/page/pic/98468/

    Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8127
    - ATX deutlich stärker und nur knapp unter dem High aus 2007
    - Versicherer VIG und Uniqa, dazu RBI top.
    - News zu VIG, Uniqa, Frequentis
    - Research zu Erste Group, Bawag, Porr
    - Aktienkäufe bei AT&S ...
    - Vintage zu CPI Europe, CA Immo
    - DAX stärker; HeidelbergMaterials gesucht
    - die Feiertag-Sache und Armin Wolfs Manfred, der ein Hermann ist

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)


    (26.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

