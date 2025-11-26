SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach Marktschluss (Christian Drastil)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
26.11.2025, 1000 Zeichen

4977,38 kurz nach der Eröffnung, bis auf 4 Punkte zum Schlusskurs-All-time-High hingeschaut: Um 11:30 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 4958 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +6.90% auf 30.2 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +4.55% auf 55.2 Euro und Pierer Mobility mit +2.80% auf 17.99 Euro. Die http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty erscheint daher heute nach Marktschluss.

Zum Vergleich der DAX: 23508 (+0.18%, Ultimo 2024: 19909, 17.86% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.72% auf 33.445 Euro, dahinter Zalando mit +1.76% auf 22.815 Euro und Siemens Energy mit +1.68% auf 108.65 Euro.

Zum Tag:
Es ist Ausgabe 1988 des #gabb, daher geht es heute um die 1988er IPOs: Durch die Privatisierungswelle 1987 gingen nach und nach zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen an die Börse. Es startete mit der OMV 1987, 1988 folgte der Verbund.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)


(26.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

