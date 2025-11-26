PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Porr (Christine Petzwinkler)
Christine Petzwinkler
26.11.2025, 3069 Zeichen
Der Baukonzern Strabag hat den Zuschlag für den Ausbau der zentral gelegenen Straßen 18th of November sowie Al Mouj in Maskat/Oman erhalten. Die Baumaßnahme im Auftrag des Ministeriums für Transport, Kommunikation und Informationstechnologie umfasst die Verbreiterung der Straße auf drei Fahrspuren, den Bau von Flyover und Unterführungen sowie die Umgestaltung mehrerer Kreisverkehre zu ampelgesteuerten Kreuzungen. Das Projekt erstreckt sich über 8,7 Kilometer Länge und wird in 30 Monaten Bauzeit ab Januar 2026 realisiert. Die Auftragssumme beträgt rund 102 Mio. Euro. Strabag Oman übernimmt als Generalunternehmen nicht nur die Ausführung, sondern auch einen Teil der Planung.
Strabag ( Akt. Indikation: 76,90 /77,30, 1,45%)
Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist der European Payments Initiative (EPI) beigetreten und fungiert nun als Acceptor Payment Service Provider (PSP). Durch den Beitritt zur EPI als Acceptor PSP ermöglicht die RBI den Händler:innen innerhalb ihres Netzwerks, Wero-Zahlungen zu akzeptieren, und erleichtert so nahtlose und sichere Transaktionen über mehrere Kanäle hinweg, zum Beispiel im E-Commerce und bald auch bei Point-of-Sale-Transaktionen.
RBI ( Akt. Indikation: 34,96 /35,02, 0,20%)
Der Flughafen Wien gibt das Projekt für eine 3. Piste auf. Die getroffene Entscheidung führt laut Flughafen Wien dazu, dass die von 2018 bis 2020 angefallenen Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden, die auf das Pistenprojekt aktiviert wurden, mit 55,9 Mio. Euro in der Bilanz 2025 nicht liquiditätswirksam wertzuberichtigen sind. Aus diesem Grund ändert die Flughafen Wien AG auch ihre Guidance für das Nettoergebnis vor Minderheiten 2025 auf rund 210 Mio. Euro (bisher rund 230 Mio. Eirp). Die neue Guidance beinhaltet auch positive Effekte einer besseren Verkehrsentwicklung in den letzten Wochen als ursprünglich angenommen, wie es heißt.
Die Analysten von Oddo BHF stufen die Flughafen Wien-Aktie nach diesen Nachrichten von Halten auf Outperform hoch und heben das Kursziel von 56,0 auf 67,0 Euro hoch.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 55,00 /55,20, 4,36%)
Der Vertrag von Wiener Börse-CEO Christoph Boschan wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Damit tritt Christoph Boschan seine dritte Vorstandsperiode an - er ist seit 1. September 2016 Vorstandsvorsitzender der Börsengruppe Wien und Prag. Der Vorstand der Börse setzt sich in den kommenden Jahren weiterhin aus Christoph Boschan, Chief Executive Officer, Andrea Herrmann, Chief Financial Officer und Petr Koblic, Vorstand Beteiligungen, zusammen.
Uniqa-Vorstands-Mitglied Sabine Pfeffer hat am 21. November in Summe 2.190 Aktien zu je 13,8 Euro über die Wiener Börse erworben, wie aus einer Meldung hervorgeht.
Uniqa ( Akt. Indikation: 14,78 /14,84, 0,47%)
Die Erste Group stuft die Porr-Aktie von "Accumulate" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 33,8 auf 34,5 Euro an.
Porr ( Akt. Indikation: 30,35 /30,50, 0,75%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gunter Deuber zur Frage, ob nach Make ATX Great Again (neues High) nun Make ATX Greater Again folgt
Flughafen Wien
Uhrzeit: 08:55:14
Veränderung zu letztem SK: 0.19%
Letzter SK: 54.00 ( 2.27%)
Porr
Uhrzeit: 08:56:01
Veränderung zu letztem SK: 0.24%
Letzter SK: 30.65 ( 1.49%)
RBI
Uhrzeit: 08:57:35
Veränderung zu letztem SK: 0.06%
Letzter SK: 35.46 ( 1.55%)
Strabag
Uhrzeit: 08:56:01
Veränderung zu letztem SK: 0.39%
Letzter SK: 76.80 ( 1.05%)
Uniqa
Uhrzeit: 08:52:56
Veränderung zu letztem SK: 0.53%
Letzter SK: 15.00 ( 1.76%)
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.
