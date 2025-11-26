Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility gesucht

26.11.2025, 1453 Zeichen

Um 11:30 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 4958 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +6.90% auf 30.2 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +4.55% auf 55.2 Euro und Pierer Mobility mit +2.80% auf 17.99 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23508 (+0.18%, Ultimo 2024: 19909, 17.86% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.72% auf 33.445 Euro, dahinter Zalando mit +1.76% auf 22.815 Euro und Siemens Energy mit +1.68% auf 108.65 Euro.

- PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Porr

- Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach Marktschluss

- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC

- Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk, Golden Finance Cut 26

- Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit

- Österreich-Depots: Fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people

Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128

Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120

Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109

Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100

Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091

(26.11.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gibt es just am Tag der Vertragsverlängerung von Börse-CEO Boschan nach 18y ein neues ATX-High?

