SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.11.2025, 1453 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:30 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 4958 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +6.90% auf 30.2 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +4.55% auf 55.2 Euro und Pierer Mobility mit +2.80% auf 17.99 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23508 (+0.18%, Ultimo 2024: 19909, 17.86% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.72% auf 33.445 Euro, dahinter Zalando mit +1.76% auf 22.815 Euro und Siemens Energy mit +1.68% auf 108.65 Euro.

- PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Porr
- Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach Marktschluss
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC
- Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk, Golden Finance Cut 26
- Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit
- Österreich-Depots: Fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091


(26.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gibt es just am Tag der Vertragsverlängerung von Börse-CEO Boschan nach 18y ein neues ATX-High?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.

Random Partner

Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...

» LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...

» ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...

» Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber

» Wiener Börse Party #1041: ATX will es offenbar mit den 2007er-Rekorden w...

» Österreich-Depots: Brav (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.11.: Extremes zu CA Immo, CPI Europe, Telekom Austria...

» Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Do...

» PIR-News: News zu VIG, Uniqa, Frequentis, Research zu Erste Group, Bawag...

» Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen (Christian D...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Goldpreis Prognose 2025-2030: Expertenmeinungen und Marktanalysen
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie BayWa, Noratis, HeidelbergCement, Salzgitter, PNE Wind und Metro für Gesprächsstoff sorgten
Uniqa-Vorständin kauft Aktien
Zu Besuch 2025
RBI tritt European Payments Initiative bei




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event AT&S
    Star der Stunde: AT&S 2.69%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: OMV(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 4.46%, Rutsch der Stunde: FACC -2.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(5)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 6.25%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Uniqa(1), Porr(1)
    BSN Vola-Event Flughafen Wien
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    Featured Partner Video

    172. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.



    Autor: Christian Drastil

    26.11.2025, 1453 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:30 liegt der ATX mit +0.19 Prozent im Plus bei 4958 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +6.90% auf 30.2 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +4.55% auf 55.2 Euro und Pierer Mobility mit +2.80% auf 17.99 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23508 (+0.18%, Ultimo 2024: 19909, 17.86% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.72% auf 33.445 Euro, dahinter Zalando mit +1.76% auf 22.815 Euro und Siemens Energy mit +1.68% auf 108.65 Euro.

    - PIR-News: News zu Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Porr
    - Nur 4 Punkte fehlten auf das Schlusskurshigh ... Wiener Börse Party nach Marktschluss
    - Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC
    - Nachlese: Christoph Boschan Zufall heute? Birgit Stöber Good Mills, fynk, Golden Finance Cut 26
    - Börsegeschichte 26.11.: CA Immo, S Immo, Pierer Mobility, Porr, Semperit
    - Österreich-Depots: Fester
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.96% vs. last #gabb, +26.38% ytd, +110.80% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

    Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
    Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
    Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
    Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
    Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091


    (26.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Gibt es just am Tag der Vertragsverlängerung von Börse-CEO Boschan nach 18y ein neues ATX-High?




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, Wienerberger, Palfinger, Porr, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, HeidelbergCement, Merck Co., Fresenius Medical Care, Fresenius, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz Group, BASF, Deutsche Post, BMW, Bayer, Beiersdorf, Merck KGaA.

    Random Partner

    Raiffeisen Zertifikate
    Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Flughafen Wien und Pierer Mobility...

    » LinkedIn-NL: Christoph Boschan - wird just am Tag seiner Vertragsverläng...

    » ATX-Trends: Uniqa, VIG, Porr, RBI ...

    » Börsepeople im Podcast S22/05: Birgit Stöber

    » Wiener Börse Party #1041: ATX will es offenbar mit den 2007er-Rekorden w...

    » Österreich-Depots: Brav (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.11.: Extremes zu CA Immo, CPI Europe, Telekom Austria...

    » Nachlese: Bettina Schragl Semperit Baader Trading, Number One Awards, Do...

    » PIR-News: News zu VIG, Uniqa, Frequentis, Research zu Erste Group, Bawag...

    » Als die OMV und die legendären Bundesländer PS live gingen (Christian D...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Goldpreis Prognose 2025-2030: Expertenmeinungen und Marktanalysen
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wie BayWa, Noratis, HeidelbergCement, Salzgitter, PNE Wind und Metro für Gesprächsstoff sorgten
    Uniqa-Vorständin kauft Aktien
    Zu Besuch 2025
    RBI tritt European Payments Initiative bei




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event AT&S
      Star der Stunde: AT&S 2.69%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: OMV(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 4.46%, Rutsch der Stunde: FACC -2.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(5)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 6.25%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Uniqa(1), Porr(1)
      BSN Vola-Event Flughafen Wien
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      Featured Partner Video

      172. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      Lawrence Impey & Sue Rose
      Tonewood
      2019
      Eaglesfield Editions

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank