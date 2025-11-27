» Der Tag nach dem Rekord (Christian Drastil)

27.11.2025, 877 Zeichen

Um 13:30 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4981 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.46% auf 10.63 Euro, dahinter AT&S mit +2.58% auf 31.85 Euro und Frequentis mit +2.35% auf 65.3 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23779 (+0.22%, Ultimo 2024: 19909, 19.17% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +4.31% auf 231.05 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.27% auf 114.75 Euro und Infineon mit +1.98% auf 35.4775 Euro.

Zum Tag:

Es ist Ausgabe 1989 des #gabb, daher geht es heute um die 1989er IPOs: Durch die Privatisierungswelle 1987 gingen nach und nach zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen an die Börse. Es startete mit der OMV 1987, 1988 folgte der Verbund und 1989 die EVN und das noch dazu exakt heute vor 36 Jahren.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.11.)

(27.11.2025)

Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Random Partner BKS

Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

