Der Tag nach dem Rekord (Christian Drastil)
27.11.2025, 877 Zeichen
Um 13:30 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4981 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.46% auf 10.63 Euro, dahinter AT&S mit +2.58% auf 31.85 Euro und Frequentis mit +2.35% auf 65.3 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23779 (+0.22%, Ultimo 2024: 19909, 19.17% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +4.31% auf 231.05 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.27% auf 114.75 Euro und Infineon mit +1.98% auf 35.4775 Euro.
Zum Tag:
Es ist Ausgabe 1989 des #gabb, daher geht es heute um die 1989er IPOs: Durch die Privatisierungswelle 1987 gingen nach und nach zahlreiche renommierte österreichische Unternehmen an die Börse. Es startete mit der OMV 1987, 1988 folgte der Verbund und 1989 die EVN und das noch dazu exakt heute vor 36 Jahren.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.11.)
Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse
