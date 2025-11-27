SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: The Day after, Dank an die IR: Gunter Deuber und Florian Beckermann zum ATX-Rekord

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

27.11.2025, 3858 Zeichen
November 27, 2025

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8133 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ein Update mit Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research. Gestern haben wir ja nach 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord im ATX geschafft. Wie geht es weiter? Gunter hat dazu folgendes gepublished (und darüber reden wir hier im Telefonupdate) - Make ATX Great Again: Leitindex erreicht neues Allzeithoch Der ATX hat es geschafft: Mit über 5.000 Punkten markiert der Leitindex erstmals seit Juli 2007 ein neues Allzeithoch. Damit endet eine beinahe zwei Dekaden währende Durststrecke, die dem Image des ATX zunehmend zusetzte. Der ATX ist jedoch besser als sein Ruf. Die nüchterne Analyse zeigt: Viele gängige Vorurteile halten einer statistischen Überprüfung nicht stand. Besser als sein Ruf: Trotz des Übergewichts an Banken und klassischer Old Economy verhält sich der ATX in seiner langfristigen Rendite- und Risikostruktur erstaunlich unauffällig. Positive Börsenjahre überwiegen. Die Renditen sind vergleichbar mit anderen Leitindizes. Einbrüche fallen in kleinen, illiquideren Märkten naturgemäß stärker aus, sind im globalen Vergleich aber keineswegs ein österreichisches Kuriosum. Seit 2007 entwickelte sich das Gewinnwachstum auf Indexebene sogar besser als im breiten Euro STOXX 50, zuletzt unterstützt durch robuste Ergebnisse der Finanzwerte sowie der wieder erstarkten CEE-Region. Die Sektorkonzentration macht den ATX zyklischer – aber auch chancenreicher, wenn das Umfeld passt. Daher wurde das Allzeithoch etwas früher erreicht als von uns prognostiziert (für Q1 2026) ATX, kost' fast nix - stimmt nicht mehr ganz: Bewertungstechnisch bleibt der ATX trotz Kursrally attraktiv. Die historische Bewertungslücke zum Euro STOXX 50 hat sich verringert und heimische Aktien gelten nicht mehr als spottbillig, doch der Index gilt weiter als fair gepreist oder gar leicht unterbewertet – bei anziehendem Gewinnmomentum. Fazit: Der ATX ist besser als sein Ruf. Er ist weder exotischer Ausreißer noch Sonderfall der Kapitalmarkthistorie. Wer sektorale Chancen sucht, solide Ausschüttungen schätzt und makrozyklische Dynamik nutzen möchte, findet im ATX einen unterschätzten Portfoliobaustein. Mehr dazu in der gemeinsamen Raiffeisen Research Analyse mit Manuel Schleifer hier https://bit.ly/4pC3Ezj

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8135 - Florian Beckermann ist seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Gemeinsam nehmen wir spontan eine Gratulationsfolge zum neuen ATX Rekord nach 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen auf. Welche Rolle spielen dabei die IR-Abteilungen? Welche Themen hat der IVA mit der IR? https://www.iva.or.at Florian Beckermann im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4152 About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst komponierten Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8131 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord - Erstmals Close über 5000 und das am Tag der Vertragsverlängerung von Christoph Boschan - AT&S steigt um fast zehn Prozent - PIR-News: Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Porr - mehr dazu im Podcast

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at

Für den LinkedIn-NL anmelden unter https://www.linkedin.com/newsletters/kapitalmarktstimmen-7281011699099271168/


(27.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #9: Florian Beckermann (IVA) dankt mit uns der Ö-IR-Szene für den Beitrag zum neuen ATX-All-time-High




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8133 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Ein Update mit Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research. Gestern haben wir ja nach 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord im ATX geschafft. Wie geht es weiter? Gunter hat dazu folgendes gepublished (und darüber reden wir hier im Telefonupdate) - Make ATX Great Again: Leitindex erreicht neues Allzeithoch Der ATX hat es geschafft: Mit über 5.000 Punkten markiert der Leitindex erstmals seit Juli 2007 ein neues Allzeithoch. Damit endet eine beinahe zwei Dekaden währende Durststrecke, die dem Image des ATX zunehmend zusetzte. Der ATX ist jedoch besser als sein Ruf. Die nüchterne Analyse zeigt: Viele gängige Vorurteile halten einer statistischen Überprüfung nicht stand. Besser als sein Ruf: Trotz des Übergewichts an Banken und klassischer Old Economy verhält sich der ATX in seiner langfristigen Rendite- und Risikostruktur erstaunlich unauffällig. Positive Börsenjahre überwiegen. Die Renditen sind vergleichbar mit anderen Leitindizes. Einbrüche fallen in kleinen, illiquideren Märkten naturgemäß stärker aus, sind im globalen Vergleich aber keineswegs ein österreichisches Kuriosum. Seit 2007 entwickelte sich das Gewinnwachstum auf Indexebene sogar besser als im breiten Euro STOXX 50, zuletzt unterstützt durch robuste Ergebnisse der Finanzwerte sowie der wieder erstarkten CEE-Region. Die Sektorkonzentration macht den ATX zyklischer – aber auch chancenreicher, wenn das Umfeld passt. Daher wurde das Allzeithoch etwas früher erreicht als von uns prognostiziert (für Q1 2026) ATX, kost' fast nix - stimmt nicht mehr ganz: Bewertungstechnisch bleibt der ATX trotz Kursrally attraktiv. Die historische Bewertungslücke zum Euro STOXX 50 hat sich verringert und heimische Aktien gelten nicht mehr als spottbillig, doch der Index gilt weiter als fair gepreist oder gar leicht unterbewertet – bei anziehendem Gewinnmomentum. Fazit: Der ATX ist besser als sein Ruf. Er ist weder exotischer Ausreißer noch Sonderfall der Kapitalmarkthistorie. Wer sektorale Chancen sucht, solide Ausschüttungen schätzt und makrozyklische Dynamik nutzen möchte, findet im ATX einen unterschätzten Portfoliobaustein. Mehr dazu in der gemeinsamen Raiffeisen Research Analyse mit Manuel Schleifer hier https://bit.ly/4pC3Ezj

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8135 - Florian Beckermann ist seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Gemeinsam nehmen wir spontan eine Gratulationsfolge zum neuen ATX Rekord nach 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen auf. Welche Rolle spielen dabei die IR-Abteilungen? Welche Themen hat der IVA mit der IR? https://www.iva.or.at Florian Beckermann im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4152 About: Die Serie "Private Investor Relations" des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich um das Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen Privatanleger:innen und den Investor Relations Abteilungen. Im selbst komponierten Jingle unterstützt die Opernsängerin Ruzanna Ananyan.

    - Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8131 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 18 Jahren, 4 Monaten und 19 Tagen einen neuen Schlusskursrekord - Erstmals Close über 5000 und das am Tag der Vertragsverlängerung von Christoph Boschan - AT&S steigt um fast zehn Prozent - PIR-News: Strabag, RBI, Flughafen Wien, Wiener Börse, Uniqa, Porr - mehr dazu im Podcast

    Danke fürs Reinhören!

    christian.drastil@audio-cd.at

    Für den LinkedIn-NL anmelden unter https://www.linkedin.com/newsletters/kapitalmarktstimmen-7281011699099271168/


    (27.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #9: Florian Beckermann (IVA) dankt mit uns der Ö-IR-Szene für den Beitrag zum neuen ATX-All-time-High




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, EuroTeleSites AG, Bawag, Telekom Austria, Mayr-Melnhof, Uniqa, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, AT&S, Rosenbauer, RWT AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Post, Merck KGaA.

