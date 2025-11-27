SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag nach dem neuen Rekord schwächer: FACC, AT&S und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.11.2025, 1326 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:30 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4981 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.46% auf 10.63 Euro, dahinter AT&S mit +2.58% auf 31.85 Euro und Frequentis mit +2.35% auf 65.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23782 (+0.24%, Ultimo 2024: 19909, 19.17% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +4.31% auf 231.05 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.27% auf 114.75 Euro und Infineon mit +1.98% auf 35.4775 Euro.

- PIR-News: News zu UBM, Post, Uniqa, Frequentis
- Der Tag nach dem Rekord
- #gabb Jobradar: Porr, Erste Group, AT&S, dad.at
- Nachlese: Gunter Deuber und Florian Beckermann zum ATX-High
- Börsegeschichte 27.11.: EVN-Day
- Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.28% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100
Wolfgang Matejka vs. Alois Wögerbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8091


(27.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.

 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er...

» Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter (...

» Börsegeschichte 27.11.: EVN-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Gunter Deuber und Florian Beckermann zum ATX-High (audio cd.at)

» PIR-News: News zu UBM, Post, Uniqa, Frequentis (Christine Petzwinkler)

» Der Tag nach dem Rekord (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag nach dem neuen Rekord schwächer: FACC, AT&S und F...

» LinkedIn-NL: The Day after, Dank an die IR: Gunter Deuber und Florian Be...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. dem mit Christoph Boschan verknüpften A...

» Wiener Börse Party #1042: Über 5000 - ATX schafft nach 6716 Tagen oder 1...


Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Semperit und Linz Textil Holding für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Wipro wird Odidos digitale Zukunft durch eine KI-gestützte End-to-End-IT-Modernisierung unterstützen
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt 5,36 Prozent
Klarna ist bereit zum Abflug mit der Lufthansa Group und bietet Reisenden in Europa und den USA flexible Zahlungsmöglichkeiten
BayWa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
CPI Europe mit Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro nach drei Quartalen




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: CPI Europe AG(1), Fabasoft(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(2), Strabag(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 1.85%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1)
    Star der Stunde: UBM 1.99%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.33%
    Star der Stunde: Agrana 1.51%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.26%
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Frequentis(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.9%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.24%
    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.

    Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Semperit und Linz Textil Holding für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Wipro wird Odidos digitale Zukunft durch eine KI-gestützte End-to-End-IT-Modernisierung unterstützen
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt 5,36 Prozent
    Klarna ist bereit zum Abflug mit der Lufthansa Group und bietet Reisenden in Europa und den USA flexible Zahlungsmöglichkeiten
    BayWa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    CPI Europe mit Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro nach drei Quartalen




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: CPI Europe AG(1), Fabasoft(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(2), Strabag(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 1.85%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1)
      Star der Stunde: UBM 1.99%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.33%
      Star der Stunde: Agrana 1.51%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.26%
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.84%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Frequentis(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.9%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.24%
