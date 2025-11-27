Wiener Börse zu Mittag nach dem neuen Rekord schwächer: FACC, AT&S und Frequentis gesucht
Christian Drastil
27.11.2025, 1326 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:30 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4981 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 35.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +5.46% auf 10.63 Euro, dahinter AT&S mit +2.58% auf 31.85 Euro und Frequentis mit +2.35% auf 65.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23782 (+0.24%, Ultimo 2024: 19909, 19.17% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +4.31% auf 231.05 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.27% auf 114.75 Euro und Infineon mit +1.98% auf 35.4775 Euro.
- PIR-News: News zu UBM, Post, Uniqa, Frequentis
- Der Tag nach dem Rekord
- #gabb Jobradar: Porr, Erste Group, AT&S, dad.at
- Nachlese: Gunter Deuber und Florian Beckermann zum ATX-High
- Börsegeschichte 27.11.: EVN-Day
- Österreich-Depots: Fester, aber nicht auf High, sondern knapp darunter
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.28% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse
Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse
