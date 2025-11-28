Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse gegangen sind (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
28.11.2025, 879 Zeichen
Um 11:33 liegt der ATX mit +0.09 Prozent im Plus bei 4988 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23759 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.
Zum Tag, weil Ausgabe 1990 ist:
14 österreichische AGs gingen 1990 an die Wiener Börse, das waren Glanzstoff, Krems Chemie, Ankerbrot, Darbo, Auricon, bauMax, Lauda Air, Kies-Union, Bau Holding, Maculan, Nettingsdorfer, Bundesländer Vzg. (heute Uniqa), Pengg und Steirerobst. Dazu die Erste Immobilien KAG.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
Random Partner
Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...
» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...
» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...
» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...
» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...
» Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch d...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 0,53 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Zumtobel steigt 6,...
- Wie Wolford, Zumtobel, Pierer Mobility, Wolftank-...
- Wie SBO, Erste Group, Verbund, CPI Europe AG, Wie...
- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Hande...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #9: Florian Beckermann (IVA) dankt mit uns der Ö-IR-Szene für den Beitrag zum neuen ATX-All-time-High
Florian Beckermann ist seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Gemeinsam nehmen wir spontan eine Gratulation...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
28.11.2025, 879 Zeichen
Um 11:33 liegt der ATX mit +0.09 Prozent im Plus bei 4988 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23759 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.
Zum Tag, weil Ausgabe 1990 ist:
14 österreichische AGs gingen 1990 an die Wiener Börse, das waren Glanzstoff, Krems Chemie, Ankerbrot, Darbo, Auricon, bauMax, Lauda Air, Kies-Union, Bau Holding, Maculan, Nettingsdorfer, Bundesländer Vzg. (heute Uniqa), Pengg und Steirerobst. Dazu die Erste Immobilien KAG.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
Random Partner
Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...
» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...
» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...
» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...
» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...
» Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch d...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 0,53 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Zumtobel steigt 6,...
- Wie Wolford, Zumtobel, Pierer Mobility, Wolftank-...
- Wie SBO, Erste Group, Verbund, CPI Europe AG, Wie...
- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Hande...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #9: Florian Beckermann (IVA) dankt mit uns der Ö-IR-Szene für den Beitrag zum neuen ATX-All-time-High
Florian Beckermann ist seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Gemeinsam nehmen wir spontan eine Gratulation...
Books josefchladek.com
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König