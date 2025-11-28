Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse gegangen sind (Christian Drastil)

28.11.2025, 879 Zeichen

Um 11:33 liegt der ATX mit +0.09 Prozent im Plus bei 4988 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23759 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.

Zum Tag, weil Ausgabe 1990 ist:

14 österreichische AGs gingen 1990 an die Wiener Börse, das waren Glanzstoff, Krems Chemie, Ankerbrot, Darbo, Auricon, bauMax, Lauda Air, Kies-Union, Bau Holding, Maculan, Nettingsdorfer, Bundesländer Vzg. (heute Uniqa), Pengg und Steirerobst. Dazu die Erste Immobilien KAG.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)

(28.11.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?

