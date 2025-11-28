SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse gegangen sind (Christian Drastil)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
28.11.2025

Um 11:33 liegt der ATX mit +0.09 Prozent im Plus bei 4988 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23759 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.

Zum Tag, weil Ausgabe 1990 ist:
14 österreichische AGs gingen 1990 an die Wiener Börse, das waren Glanzstoff, Krems Chemie, Ankerbrot, Darbo, Auricon, bauMax, Lauda Air, Kies-Union, Bau Holding, Maculan, Nettingsdorfer, Bundesländer Vzg. (heute Uniqa), Pengg und Steirerobst. Dazu die Erste Immobilien KAG.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)


(28.11.2025)

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.

