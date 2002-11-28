» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

28.11.2025, 631 Zeichen

IPOs:

28.11.2002: conwert Immobilien: conwert Immobilien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 33 Mio. Euro. zum Kalender



Positive Serie in Performance:

28.11.1991: Porr: Beste Performance Serie: 26.95% (7 Tage - endete am 28.11.1991)

Bisher gab es an einem 28. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.11. beträgt 0,14%. Der beste 28.11. fand im Jahr 2011 mit 4,96% statt, der schlechteste 28.11. im Jahr 2022 mit -1,79%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)

(28.11.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?

