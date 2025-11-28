PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberger, FACC (Christine Petzwinkler)

28.11.2025, 3815 Zeichen

Die Österreichische Post AG erwirbt 70 Prozent an der bulgarischen euShipments.com AD, einem Anbieter integrierter E-Commerce-Lösungen. Der Kaufpreis liegt bei 55 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt über 350 Mitarbeitende und wird laut Post das Jahr 2025 mit Umsatzerlösen von rund 50 Mio. Euro "bei guter Profitabilität" abschließen, wie es heißt. Die Vertragsparteien vereinbarten Optionen auf den Erwerb bzw. Verkauf der restlichen 30 Prozent der Anteile innerhalb der nächsten vier Jahre. An dem Unternehmen ist die Private Equity-Gesellschaft BlackPeak Capital beteiligt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,35 /30,50, 0,25%)

CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 50,9 Mio. Euro). Das EBIT erhöhte sich auf 396,2 Mio. Euro (Vorjahr: 244,7 Mio. Euro). Die Mieterlöse lagen aufgrund von Immobilienverkäufen mit 412,6 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (435,6 Mio. Euro). Die gesamten Neubewertungen beliefen sich auf 118,5 Mio. Euro (Vorjahr: -75,6 Mio. Euro). Der FFO 1 nach Steuern liegt bei 186,1 Mio. Euro (Vorjahreswert: 230,9 Mio. Euro). CPI Europe weist zum 30. September 2025 eine Eigenkapitalquote von 47,8 Prozent sowie einem Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 41,0 Prozent auf. Die liquiden Mittel betrugen 654,7 Mio. Euro. Der FFO 1 nach Steuern liegt bei 186,1 Mio. Euro (Vorjahreswert: 230,9 Mio. Euro).

CPI Europe AG ( Akt. Indikation: 15,94 /15,98, 1,08%)

Research: Die Analysten der Erste Group stufen die wienerberger-Aktie von "Accumulate" auf "Buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 35,7 auf 36,6 Euro. Auch bei FACC wird von den Erste-Experten das Kursziel angehoben, und zwar von 11,3 auf 15,0 Euro. Her gibt es ebenso eine Buy-Empfehlung.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 29,86 /29,90, 0,54%)

FACC ( Akt. Indikation: 10,40 /10,52, -1,51%)

Die Analysten von NuWays bestätigen nach der Entscheidung beim Flughafen Wien, die 3. Piste nicht zu errichten, ihre Hold-Empfehlung mit Kursziel 58,0 Euro für die Flughafen-Aktie. Sie rechnen mit einer temporären höheren Dividende. "Mit 438 Mio. Euro Nettoliquidität in den ersten neun Monaten 2025 (eNuW: 443 Mio. Euro zum Jahresende 2025) hat Flughafen Wien liquide Mittel angehäuft, um im Falle einer positiven Entscheidung finanziell handlungsfähig zu sein. Die hohe Liquiditätsposition ist unserer Ansicht nach nun überholt. Daher erwarten wir für die Geschäftsjahre 2025–2027 eine vorübergehend höhere Dividende von 3 Euro je Aktie (d. h. eine jährliche Ausschüttung von 251 Mio. Euro, aktuell 5,4 Prozent Rendite)."



Auch die Oddo-Analysten rechnen mit einer höheren Dividende beim Flughafen. Sie haben die Aktie kürzlich von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 56,0 auf 67,0 Euro erhöht. "Mit einer Investition in den Flughafen Wien haben Anleger derzeit die Möglichkeit, sowohl hohe Dividende zu erhalten und gleichzeitig einen wertvollen Infrastruktur-Vermögenswert zu erwerben. Beide Komponenten sollten unserer Meinung nach die aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 4,4 Mrd. Euro deutlich übersteigen," so die Experten. Es bestünde das Potenzial, über 1,2 Mrd. Euro in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückführen. Dies entspräche einer Ausschüttung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von ca. 25 Prozent, so die Experten.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 54,40 /54,80, -0,73%)

Die Analysten von SRC Research stufen die UBM-Aktie nach Bekanntgabe der 9M-Zahlen weiterhin mit "Kaufen" und Kursziel 30,0 Euro ein. Sie erwarten ein starkes 4. Quartal, was dafür sorgen könnte, dass das Vorsteuerergebnis des Gesamtjahres leicht positiv ausfällt.

UBM ( Akt. Indikation: 22,90 /23,20, 0,66%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)

(28.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?

Akt. Indikation: 15.64 / 15.71

Uhrzeit: 23:00:02

Veränderung zu letztem SK: 0.16%

Letzter SK: 15.65 ( -0.89%)

Akt. Indikation: 10.82 / 11.02

Uhrzeit: 23:00:21

Veränderung zu letztem SK: 2.25%

Letzter SK: 10.68 ( 0.56%)

Akt. Indikation: 55.20 / 55.40

Uhrzeit: 23:00:23

Veränderung zu letztem SK: 0.18%

Letzter SK: 55.20 ( 0.36%)

Akt. Indikation: 30.40 / 30.50

Uhrzeit: 23:00:22

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 30.50 ( 0.49%)

Akt. Indikation: 22.90 / 23.50

Uhrzeit: 23:00:21

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 23.20 ( 1.31%)

Akt. Indikation: 29.52 / 29.68

Uhrzeit: 23:00:01

Veränderung zu letztem SK: 0.27%

Letzter SK: 29.52 ( -0.67%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.

Random Partner DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...

» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...

» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...

» Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos