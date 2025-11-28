Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Europe gesucht

28.11.2025, 1405 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 4989 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23760 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.

- PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberger, FACC

- Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse gegangen sind

- Unser Volumensradar sagt: RBI, Frequentis, FACC

- Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch

- Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr

- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013

Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137

Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128

Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120

Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109

Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100

(28.11.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?

