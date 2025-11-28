SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Europe gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

28.11.2025, 1405 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 4989 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23760 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.

- PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberger, FACC
- Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse gegangen sind
- Unser Volumensradar sagt: RBI, Frequentis, FACC
- Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch
- Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr
- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5x http://www.audio-cd.at/people 

Manolis Kontos: https://audio-cd.at/page/podcast/8137
Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128
Philipp Chladek: https://audio-cd.at/page/podcast/8120
Hansi Hansmann: https://audio-cd.at/page/podcast/8109
Ernst Grissemann: https://audio-cd.at/page/podcast/8100


(28.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.

