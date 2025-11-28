Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Europe gesucht
28.11.2025, 1405 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:36 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 4989 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.50% auf 16.83 Euro, dahinter DO&CO mit +1.22% auf 191.1 Euro und CPI Europe AG mit +1.14% auf 15.97 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23760 ( -0.04%, Ultimo 2024: 19909, 19.38% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.97% auf 229.95 Euro, dahinter Infineon mit +0.76% auf 35.98 Euro und Siemens Energy mit +0.57% auf 115.05 Euro.
- PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberger, FACC
- Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse gegangen sind
- Unser Volumensradar sagt: RBI, Frequentis, FACC
- Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch
- Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr
- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
