SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp, 1x schwer, 1x fast unmöglich - Montag neue Xetra-Ära

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

29.11.2025, 2027 Zeichen

Bild: Die jüngsten 12 Börse Social Magazines unter http://www.boerse-social.com/magazine digital konsumierbar. Zuletzt: #BPG Ernst Grissemann . In der nächsten Nummer gibt es wieder die #NumberOneAwards .

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8144 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). Fällt schon kommende Woche der ATX Prime Rekord? Hier alle Zahlen. Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8141 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am Montag startet das Xetra Retail Service, dh. deutlich längere Handelszeiten für Private, statt bisher 9:00 bis 17:30 heisst es künftig 8:00 bis 22:00, die offiziellen DAX-Berechnungsfenster bleiben aber weitgehend unverändert. Eröffnungsauktion: Die Eröffnungsauktion startet fünf Minuten später um 8:55 Uhr ME(S)Z. Der Übergang zum Fortlaufenden Handel erfolgt je nach Marktsegment zwischen 9:00 Uhr und 9:04 Uhr ME(S)Z. Trade-at-Close (TAC): Die Handelsphase „Trade-at-Close“, die nach der Schlussauktion stattfindet, wird von bisher maximal zehn auf fünf Minuten verkürzt und steht nur noch für Titel aus dem DAX®, MDAX® und SDAX® zur Verfügung. Zukünftig findet sie im Zeitfenster von 17:35 Uhr bis 17:40 Uhr ME(S)Z statt. Ich werde mir das am Montag gespannt ansehen und ich Dezember nach und nach erfragen, was das für Wien bedeuten könnte. https://live.deutsche-boerse.com

Die Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8143- weiterer ATX-Rekord und zudem auch ein neuer Verlaufsrekord - News zu Post, CPI - Research zu UBM, Flughafen Wien, - DAX: Am Montag startet das Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - mehr dazu im Podcast.


(29.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp, 1x schwer, 1x fast unmöglich




 

Bildnachweis

1. Börse Social Magazine

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

Random Partner

Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...

» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...

» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Semperit und Linz Textil Holding für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Salzgitter und Bechtle vs. Rheinmetall und Wacker Chemie – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
JP Morgan Chase und Wells Fargo vs. General Electric und Procter & Gamble – kommentierter KW 48 Peer Group Watch MSCI World Biggest 10
ams-Osram und Intel vs. GlaxoSmithKline und Cisco – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Global Innovation 1000
Goldman Sachs und Commerzbank vs. Sberbank und Aareal Bank – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Banken




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1990
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wer will diese Manager:innen im Metropol singen hören? Hier das Lineup und Infos zu den Karten

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet...

    Books josefchladek.com

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Paul Graham
    A1: The Great North Road
    1983
    Grey Editions

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF



    Autor: Christian Drastil

    29.11.2025, 2027 Zeichen

    Bild: Die jüngsten 12 Börse Social Magazines unter http://www.boerse-social.com/magazine digital konsumierbar. Zuletzt: #BPG Ernst Grissemann . In der nächsten Nummer gibt es wieder die #NumberOneAwards .

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8144 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). Fällt schon kommende Woche der ATX Prime Rekord? Hier alle Zahlen. Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8141 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am Montag startet das Xetra Retail Service, dh. deutlich längere Handelszeiten für Private, statt bisher 9:00 bis 17:30 heisst es künftig 8:00 bis 22:00, die offiziellen DAX-Berechnungsfenster bleiben aber weitgehend unverändert. Eröffnungsauktion: Die Eröffnungsauktion startet fünf Minuten später um 8:55 Uhr ME(S)Z. Der Übergang zum Fortlaufenden Handel erfolgt je nach Marktsegment zwischen 9:00 Uhr und 9:04 Uhr ME(S)Z. Trade-at-Close (TAC): Die Handelsphase „Trade-at-Close“, die nach der Schlussauktion stattfindet, wird von bisher maximal zehn auf fünf Minuten verkürzt und steht nur noch für Titel aus dem DAX®, MDAX® und SDAX® zur Verfügung. Zukünftig findet sie im Zeitfenster von 17:35 Uhr bis 17:40 Uhr ME(S)Z statt. Ich werde mir das am Montag gespannt ansehen und ich Dezember nach und nach erfragen, was das für Wien bedeuten könnte. https://live.deutsche-boerse.com

    Die Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8143- weiterer ATX-Rekord und zudem auch ein neuer Verlaufsrekord - News zu Post, CPI - Research zu UBM, Flughafen Wien, - DAX: Am Montag startet das Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - mehr dazu im Podcast.


    (29.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp, 1x schwer, 1x fast unmöglich




     

    Bildnachweis

    1. Börse Social Magazine

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

    Random Partner

    Austriacard Holdings
    AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

    » Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

    » Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

    » PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...

    » Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...

    » ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Semperit und Linz Textil Holding für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Salzgitter und Bechtle vs. Rheinmetall und Wacker Chemie – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    JP Morgan Chase und Wells Fargo vs. General Electric und Procter & Gamble – kommentierter KW 48 Peer Group Watch MSCI World Biggest 10
    ams-Osram und Intel vs. GlaxoSmithKline und Cisco – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Global Innovation 1000
    Goldman Sachs und Commerzbank vs. Sberbank und Aareal Bank – kommentierter KW 48 Peer Group Watch Banken




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1990
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wer will diese Manager:innen im Metropol singen hören? Hier das Lineup und Infos zu den Karten

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Am 27.11. gibt es im Wiener Metropol "ManagerInnen machen Musik", bisher insgesamt rund 490.000 Euro Reinerlös für Familien, die unverschuldet...

      Books josefchladek.com

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      Oliver Gerhartz
      The waning season
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de