LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp, 1x schwer, 1x fast unmöglich - Montag neue Xetra-Ära

Bild: Die jüngsten 12 Börse Social Magazines unter http://www.boerse-social.com/magazine digital konsumierbar. Zuletzt: #BPG Ernst Grissemann . In der nächsten Nummer gibt es wieder die #NumberOneAwards .

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8144 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). Fällt schon kommende Woche der ATX Prime Rekord? Hier alle Zahlen. Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8141 kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am Montag startet das Xetra Retail Service, dh. deutlich längere Handelszeiten für Private, statt bisher 9:00 bis 17:30 heisst es künftig 8:00 bis 22:00, die offiziellen DAX-Berechnungsfenster bleiben aber weitgehend unverändert. Eröffnungsauktion: Die Eröffnungsauktion startet fünf Minuten später um 8:55 Uhr ME(S)Z. Der Übergang zum Fortlaufenden Handel erfolgt je nach Marktsegment zwischen 9:00 Uhr und 9:04 Uhr ME(S)Z. Trade-at-Close (TAC): Die Handelsphase „Trade-at-Close“, die nach der Schlussauktion stattfindet, wird von bisher maximal zehn auf fünf Minuten verkürzt und steht nur noch für Titel aus dem DAX®, MDAX® und SDAX® zur Verfügung. Zukünftig findet sie im Zeitfenster von 17:35 Uhr bis 17:40 Uhr ME(S)Z statt. Ich werde mir das am Montag gespannt ansehen und ich Dezember nach und nach erfragen, was das für Wien bedeuten könnte. https://live.deutsche-boerse.com

Die Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8143- weiterer ATX-Rekord und zudem auch ein neuer Verlaufsrekord - News zu Post, CPI - Research zu UBM, Flughafen Wien, - DAX: Am Montag startet das Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten - mehr dazu im Podcast.