Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
01.12.2025, 747 Zeichen
Geburtstage:
16.07.1998: S&T: Jahrestag IPO (1998 - EASDAQ) 10000 Tage
Umsatzextrema:
01.12.1995: Bester - Flughafen Wien: 75.221.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 12,99 Euro, Stück (Einfachzählung): 2.895.360
Gleichbleibende Serie in Tagen:
01.12.2023: Austriacard Holdings AG: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 01.12.2023) zum Kalender
Bisher gab es an einem 1. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 01.12. beträgt 0,45%. Der beste 01.12. fand im Jahr 2010 mit 3,74% statt, der schlechteste 01.12. im Jahr 2008 mit -5,03%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 01.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)
