SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neubauer ForumF, hello again (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

01.12.2025, 3754 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8146/
Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ein grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.
https://forumf.at
https://paymentacademy.at
https://www.qubo.technology
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: hello again
Zufriedene Kundschaft ist gut. Treue Kundschaft ist besser. Mit deiner Loyalty-App von hello again belohnst du Treue, stärkst die Kundenbindung und steigerst deinen Umsatz. Über 1.000 Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf hello again. Bau dir jetzt kostenlos deine eigene Demo-App – auf www.helloagain.com.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8145
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören.
Highlights der Woche: Endlich neue Rekorde im ATX.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8144
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). Fällt schon kommende Woche der ATX Prime Rekord? Hier alle Zahlen.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8141
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am Montag startet das Xetra Retail Service, dh. deutlich längere Handelszeiten für Private, statt bisher 9:00 bis 17:30 heisst es künftig 8:00 bis 22:00, die offiziellen DAX-Berechnungsfenster bleiben aber weitgehend unverändert.
Eröffnungsauktion: Die Eröffnungsauktion startet fünf Minuten später um 8:55 Uhr ME(S)Z. Der Übergang zum Fortlaufenden Handel erfolgt je nach Marktsegment zwischen 9:00 Uhr und 9:04 Uhr ME(S)Z.
Trade-at-Close (TAC): Die Handelsphase „Trade-at-Close“, die nach der Schlussauktion stattfindet, wird von bisher maximal zehn auf fünf Minuten verkürzt und steht nur noch für Titel aus dem DAX®, MDAX® und SDAX® zur Verfügung. Zukünftig findet sie im Zeitfenster von 17:35 Uhr bis 17:40 Uhr ME(S)Z statt.
Ich werde mir das am Montag gespannt ansehen und ich Dezember nach und nach erfragen, was das für Wien bedeuten könnte.

https://live.deutsche-boerse.com

Die Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8143
- weiterer ATX-Rekord und zudem auch ein neuer Verlaufsrekord
- News zu Post, CPI
- Research zu UBM, Flughafen Wien,
- DAX: Am Montag startet das Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)


(01.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard (Börse Geschicht...

» Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neub...

» PIR-News: News zu Pierer Mobility, Warimpex (Christine Petzwinkler)

» Ausgabe 1991 = IPO-Jahr 1991 (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, EuroTeleSites und Kapsch gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu Peter Neubauer ForumF, Delivery Hero, Bilanz...

» ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...

» Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

» LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC auffällig (#gabb Radar)
DAX-Frühmover: Rheinmetall, Airbus Group, Zalando, MTU Aero Engines, Siemens Energy, Mercedes-Benz Group, Siemens Healthineers, Commerzbank, Brenntag und Münchener Rück
ATX TR-Frühmover: Porr, OMV, AT&S, Verbund, VIG, Österreichische Post, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger und Strabag
Stratec, BayWa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, EuroTeleSites und Kapsch gesucht
Börse-Inputs auf Spotify zu Peter Neubauer ForumF, Delivery Hero, Bilanz Rekordwoche Wien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: EVN 1.03%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -2.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Porr 0.33%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.13%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(5), FACC(1), Wienerberger(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.29%, Rutsch der Stunde: FACC -2.32%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(3), Porr(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.75%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(3), RBI(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
    BSN MA-Event Airbus Group
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um die historische 10-Wochen-Chance, O-Ton nach Daviscup

    Ende Woche 47/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt). Davor: O-Ton von PK nach dem Davisc...

    Books josefchladek.com

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    01.12.2025, 3754 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8146/
    Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ein grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.
    https://forumf.at
    https://paymentacademy.at
    https://www.qubo.technology
    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: hello again
    Zufriedene Kundschaft ist gut. Treue Kundschaft ist besser. Mit deiner Loyalty-App von hello again belohnst du Treue, stärkst die Kundenbindung und steigerst deinen Umsatz. Über 1.000 Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf hello again. Bau dir jetzt kostenlos deine eigene Demo-App – auf www.helloagain.com.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8145
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören.
    Highlights der Woche: Endlich neue Rekorde im ATX.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8144
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). Fällt schon kommende Woche der ATX Prime Rekord? Hier alle Zahlen.
    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8141
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am Montag startet das Xetra Retail Service, dh. deutlich längere Handelszeiten für Private, statt bisher 9:00 bis 17:30 heisst es künftig 8:00 bis 22:00, die offiziellen DAX-Berechnungsfenster bleiben aber weitgehend unverändert.
    Eröffnungsauktion: Die Eröffnungsauktion startet fünf Minuten später um 8:55 Uhr ME(S)Z. Der Übergang zum Fortlaufenden Handel erfolgt je nach Marktsegment zwischen 9:00 Uhr und 9:04 Uhr ME(S)Z.
    Trade-at-Close (TAC): Die Handelsphase „Trade-at-Close“, die nach der Schlussauktion stattfindet, wird von bisher maximal zehn auf fünf Minuten verkürzt und steht nur noch für Titel aus dem DAX®, MDAX® und SDAX® zur Verfügung. Zukünftig findet sie im Zeitfenster von 17:35 Uhr bis 17:40 Uhr ME(S)Z statt.
    Ich werde mir das am Montag gespannt ansehen und ich Dezember nach und nach erfragen, was das für Wien bedeuten könnte.

    https://live.deutsche-boerse.com

    Die Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8143
    - weiterer ATX-Rekord und zudem auch ein neuer Verlaufsrekord
    - News zu Post, CPI
    - Research zu UBM, Flughafen Wien,
    - DAX: Am Montag startet das Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)


    (01.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 1.10.: S&T, Flughafen Wien, Austriacard (Börse Geschicht...

    » Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neub...

    » PIR-News: News zu Pierer Mobility, Warimpex (Christine Petzwinkler)

    » Ausgabe 1991 = IPO-Jahr 1991 (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, EuroTeleSites und Kapsch gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Peter Neubauer ForumF, Delivery Hero, Bilanz...

    » ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...

    » Börsepeople im Podcast S22/07: Peter Neubauer

    » LinkedIn-NL: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Unser Volumensrobot sagt: RBI, Frequentis, FACC auffällig (#gabb Radar)
    DAX-Frühmover: Rheinmetall, Airbus Group, Zalando, MTU Aero Engines, Siemens Energy, Mercedes-Benz Group, Siemens Healthineers, Commerzbank, Brenntag und Münchener Rück
    ATX TR-Frühmover: Porr, OMV, AT&S, Verbund, VIG, Österreichische Post, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger und Strabag
    Stratec, BayWa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, EuroTeleSites und Kapsch gesucht
    Börse-Inputs auf Spotify zu Peter Neubauer ForumF, Delivery Hero, Bilanz Rekordwoche Wien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: EVN 1.03%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -2.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Porr 0.33%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.13%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(5), FACC(1), Wienerberger(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.29%, Rutsch der Stunde: FACC -2.32%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(3), Porr(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.75%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(3), RBI(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
      BSN MA-Event Airbus Group
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um die historische 10-Wochen-Chance, O-Ton nach Daviscup

      Ende Woche 47/2025: Die Storyline hinter "Lilli Tagger gegen Emerson Jones (AUS) um eine historische 10-Wochen-Chance" (und welche Rolle Iva Jovic dabei spielt). Davor: O-Ton von PK nach dem Davisc...

      Books josefchladek.com

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Jan Holkup
      Posedy / Hunting Stands
      2025
      PositiF

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de