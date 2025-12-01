Nachlese: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 noch zu knacken, Peter Neubauer ForumF, hello again (audio cd.at)

01.12.2025, 3754 Zeichen

Peter Neubauer ist Gründer Forum F und der Austrian Payment Academy. Und er ist wohl der Mr. Payment in Österreich, hat unfassbares Wissen und noch mehr Anekdoten zu diesem Thema. Und ich war nervös, denn Peter musste 2x kommen, beim ersten Mal hat die SD-Karte wohl zu viel Respekt vor dem Bankkarten-Pionier gehabt und w.o. gegeben. Schade, denn ich hatte die Folge in bester Erinnerung. Zwei Effekte hatte die Aufnahme 2: Unmöglich kann man 2x das Gleiche abspulen, dazu sind wir zu spontan. Aber auch diese Folge ist ein grosser Tipp. Wir sprechen über CA und Erste Group, Europay, Paylife mit CEO-Job, aber parallel auch über die Geburtsstunde des Payments, die gute alte Filialkassa, den Bankomaten, den Euro, dann die kontaktlose Zahlung uvm. Und natürlich über seine aktuellen selbstständigen Themen wie den ForumF Innovation Day oder das breite Angebot der Austrian Payment Academy. Achtung: In dieser Folge wimmelt es nur so an Fachwissen.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die beste Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören.

Highlights der Woche: Endlich neue Rekorde im ATX.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). Fällt schon kommende Woche der ATX Prime Rekord? Hier alle Zahlen.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Am Montag startet das Xetra Retail Service, dh. deutlich längere Handelszeiten für Private, statt bisher 9:00 bis 17:30 heisst es künftig 8:00 bis 22:00, die offiziellen DAX-Berechnungsfenster bleiben aber weitgehend unverändert.

Eröffnungsauktion: Die Eröffnungsauktion startet fünf Minuten später um 8:55 Uhr ME(S)Z. Der Übergang zum Fortlaufenden Handel erfolgt je nach Marktsegment zwischen 9:00 Uhr und 9:04 Uhr ME(S)Z.

Trade-at-Close (TAC): Die Handelsphase „Trade-at-Close“, die nach der Schlussauktion stattfindet, wird von bisher maximal zehn auf fünf Minuten verkürzt und steht nur noch für Titel aus dem DAX®, MDAX® und SDAX® zur Verfügung. Zukünftig findet sie im Zeitfenster von 17:35 Uhr bis 17:40 Uhr ME(S)Z statt.

Ich werde mir das am Montag gespannt ansehen und ich Dezember nach und nach erfragen, was das für Wien bedeuten könnte.



Die Wiener Börse Party Freitag nachhören:

- weiterer ATX-Rekord und zudem auch ein neuer Verlaufsrekord

- News zu Post, CPI

- Research zu UBM, Flughafen Wien,

- DAX: Am Montag startet das Xetra Retail Service, deutlich längere Handelszeiten

